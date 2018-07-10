Bel fıtığı ağrılarından dördüncü ameliyatta kurtuldu

Karaman’da yaşayan 32 yaşındaki Ayşe Düz, 5 yıl önce bel fıtığı ağrılarıyla tanıştı. Ağrıların çoğalmasıyla yürümekte ve günlük işlerini yapmakta zorlanan Ayşe Düz, ameliyat olmaya karar verdi. Farklı zamanlarda üç kere ameliyat geçiren kadının ağrıları bir türlü dinmedi. Ayşe Düz ağrılarına çözüm bulunamayacağını düşünürken, doktor araştırmalarını da sürdürdü. Düz daha sonra Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ümit Yar’a müracaat etti.

Ameliyat olmadan önce günlük hayatında çok zorlandığını ifade eden Düz, "2013 yılında ilk bel fıtığı ameliyatımı oldum. 2014’te ikinciyi oldum ve üçüncü operasyonumu oldum. Ama bir sonuç alamadım. Ağrılarım benimle beraber gelmişti. Daha sonrasında dördüncü bir operasyonumun olması gerektiğini söylediler. Tabii ki bu operasyonda sadece bel fıtığı değil, yapışık doku olarak da bir sıkıntım vardı ve beyinden gelen sıvı keseciğini tamamen çevrelemiş bulunmaktaydı yapışık dokular. Onun patlaması sonucunda yüzde seksen sakat kalma ihtimalim vardı. Konya’da birçok doktor ve birçok hastaneye gittim ve hepsi aynı sonucu söylediler. Sonra ben araştırmaya devam ettim ve Ümit Hocamızı araştırdım. Kendisiyle geldim görüştüm. Tetkikler yapıldı, ameliyatımı yapabileceğini söyledi. Benim de ameliyata sıcak yaklaşmam için hiçbir sıkıntı olmayacağına dair bir özgüven verdi. Ameliyatımı oldum. Hiçbir sıkıntım yok şu anda. Gayet rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Ameliyat olmadan önce sağ bacağımda hafif bir uyuşma tarzı ve engelli bir durumum vardı. Yürürken bacaklarda tamamen uyuşma vardı ve uzun mesafe zaten gidemiyordum. Sosyal aktivitem tamamen kısıtlanmıştı. Vücut zaten kısıtlıydı ama Allah’a şükür geldiğimle şu anki halim gerçekten çok farklı. Çok mutluyum" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ümit Yar, hastanın kendilerine başvurduğunda yaklaşık 5 yıldır devam eden bir bel fıtığı şikayeti olduğunu ifade ederek, "Üç kere ameliyat olmuş ama şikayetlerde hiçbir gerileme olmamış. Günlük işlerini günlük hayatında sürdüremeyen bir hastaydı. Yaptığımız ameliyatla, önceki ameliyatlara bağlı yapışıklıkları temizledik. Omuriliğe baskı yapan bel fıtığını çıkardık ve orayı sabitleme amacıyla omurgaya vidalar yerleştirdik. Hastamız ameliyat sonrası birinci günde zaten ağrılarının geçtiğini, normal hayatına döndüğünü söyledi. Yaklaşık 1 buçuk, 2 saatlik bir müdahale ile hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Ameliyatın sonunda ağrıları geçen Ayşe Düz’ün babası Mustafa Düz de kızının yanından ayrılmayarak, yaşadığı mutluluğu, "Kızımın gülüşü her şeye değer" şeklinde ifade etti.