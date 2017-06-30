Belh Valisi Ata Muhammed Nur’dan Büyükşehir’e ziyaret

Mevlana’nın Konya ile Belh şehirlerinin ortak değeri olduğunu belirterek, Hz. Mevlana’nın doğduğu evin restorasyonu konusunda verdiği büyük katkı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Belh Valisi Ata Muhammed Nur, ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Konya’nın Afganistan ile ilişkisinin Hz. Mevlana’nın Belh’teki doğumu olan 1208 yılına kadar dayandığını belirtti. Afganistan ve Türkiye’nin dost iki ülke olduğunu kaydeden Şahin, “İki ülkenin halkı da birbiriyle çok yakın ve sıcak ilişki içindedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman ilk yabancı temsilciğini Afganistan’da açtı. Türkiye’yi tanıyan ikinci ülke Afganistan’dır. Bu da bizim için önemlidir. Çok geçmişten gelen tarihi ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler genişleyerek de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Belh Valisi Ata Muhammed Nur da, “Hz. Mevlana bizim ortak değerimiz. Hz. Mevlana’nın dünyaya verdiği vizyonla hepimiz iftihar etmeliyiz. Emniyet ve alt yapı konusunda bize Türkiye’nin büyük desteği var. Siyasi açıdan da bize öncülük eden bir ülkesiniz. Belh ile Konya kardeş iki şehirdir. Türk ve Afgan halkı zaten kardeştir ama özellikle Konya ile Belh arasındaki kardeşlik çok farklıdır, manevi bir kaynaşma vardır. Hz. Mevlana’nın doğduğu evin restorasyonu konusunda verdiği büyük katkı için Konya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Şahin, Vali Nur’a mesnevi ve ebru takdim ederken, Vali Nur da Şahin’e halı hediye etti.