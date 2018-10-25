Benin Büyükelçisi Gomina Başkan Altay'ı ziyaret etti

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İssiradjou İbrahim Gomina, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İssiradjou İbrahim Gomina, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki ülke ilişkilerinin artması için ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi. Başkan Altay, Konya'nın sanayi ve üniversite şehri olduğunu hatırlatarak, “Konya, yaklaşık 200 yıla yakın başkentlik yapmış bir şehir. Böyle kadim bir şehirde büyükelçimizi görmekten mutluluk duyuyoruz ve ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Bu konuda bir fahri konsolos düşünüyor olmaları da Konya adına büyük bir mutluluk. Fahri konsolos, Türkiye ve Benin Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olacaktır” dedi.

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İssiradjou İbrahim Gomina ise, Konya'ya ikinci kez geldiğini, Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Benin ile Konya arasındaki ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirten Büyükelçi Gomina, bunun için Konya'da bir fahri konsolosluk açılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretin sonunda Benin Büyükelçisi Gomina'ya sikke hediye etti.