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24 Haziran 2017 10:46

Berdan Aktan: "Ramazan Ayı bereket getirdi"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Ramazan ayının beraberinde getirdiği bereketin bayram alışverişi ile en üst seviyeye ulaştığını söyledi.

Berdan Aktan:

24 Haziran 2017 10:46


TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan’ı geride bırakarak Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunun yaşandığını dile getiren Aktan, "Yüce Allah’tan niyazımız birlik ve beraberlik içerisinde şanlı bayrağımızın gölgesinde daha nice bayramlara bizleri ulaştırmasıdır. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyamızda küresel güçlerin Müslüman halkları hedef alan, kan ve gözyaşının dinmediği, bölgeyi istikrarsızlaştırma oyunları tüm hızıyla sürüyor. Yaşanan bu gelişmeler birçok ülkede ekonomiyi derinden etkilerken çok şükür ülkemizde gecesini gündüzüne katarak üretim odaklı çalışan sanayici ve işadamlarımız ile gerekli tedbirleri alan devletimiz sayesinde ileriye daha güvenle bakmamıza vesile oluyor" dedi.


Berdan Aktan Ramazan ayının piyasaları da canlandırdığını vurgulayarak şöyle konuştu, "Ramazan ayının bereketiyle çarşı ve pazarda yaşanan hareketlilik en üst seviyede. Bayram alışverişine çıkanlar gıda, giyim ve ulaşım sektörü başta olmak üzere birçok sektöre adeta cansuyu vererek cirosunu artırmakta. Bu hareketliliğin Kurban bayramına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. TÜMSİAD Konya Şubesi olarak bizler de Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak şehit aileleri ve gazilerimiz ile üyelerimiz onuruna verdiğimiz, genel başkanımız Yaşar Doğan’ın katılımıyla iftar yemeğinde bir araya geldik. Bütün güzellikleri ile Ramazan Ayını bizlere yaşatan Allah’a şükrederek, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemine hayır ve bereket getirmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ederim."




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