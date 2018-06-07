Beşinci katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağac, evlerinin balkonunda oynadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 5’inci kattan zemine düştü. Küçük kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, olayı ailesine haber verdi. Yakınları tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahsen Rümeysa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.