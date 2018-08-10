Beslediği köpek hastanelik etti

Olay, Kulu ilçesi sınırları yakınında bulunan Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde beslenen ve bağlı olmayan çoban köpeği bahçe dışında oynayan çocuklara saldırdı. Köpeğin saldırdığını gören evin hanımı N.Y. (39) çocukları köpeğin saldırısından korumak istediği sırada sahibi olduğu köpek tarafından ellerinden ve kollarından ısırılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.Y., Kulu Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Aynı köpeğin, N.Y.’nin tedavisinin sürdüğü sırada F.Y.’nin de (21) elinden ısırdığı öğrenildi. Köpek tarafından ısırılan F.Y.’nin de Kulu Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı.