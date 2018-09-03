Beyşehir Belediyesi Anne ve Çocuk Kulübü hizmete açıldı

Beyşehir Belediyesi tarafından dizayn edilen Anne ve Çocuk Kulübü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı’nın da katıldığı açılış töreni ile Beyşehirli hanımların hizmetine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kadınlardan gelen talepler üzerine Beyşehir Belediyesi tarafından Anne ve Çocuk Kulübü bünyesinde kurulan sosyal alanları hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Beyşehirli anne ve çocuklarının, anne adaylarının yararlanabileceği mekanın bir süre önce biraraya geldikleri Beyşehir’in annelerinden; ‘Başkanım erkeklerin gidebileceği kahvehaneleri var, bizlerin ise yaz aylarında gidebileceği parklar var ama kışın kapalı alanlarımız yok’ sözleriyle gelen bir talep olduğunu hatırlatan Özaltun, “Bu talebe hemen bir çözüm üretebilmek için harekete geçerek çalışma başlattık. Bu alan, daha önce benim de makam odamın bulunduğu eski belediye hizmet binasında diğer birimlerimizin olduğu bir mekandı. Bu katı tamamen kadınlarımız için oluşturduğumuz bu sosyal alan için tahsis ettik. Beyşehir Belediyesi Anne ve Çocuk Kulübü olarak oluşturduğumuz bu sosyal mekanın içerisinde kadınlarımız için kafeterya, TV ve kütüphane odası, spor yapabilmelerine imkan sağlamak için kondisyon ve fitness aletleri salonu yer alıyor, ayrıca masa tenisi, air hokey, langırt oynama imkanları da bulunuyor. Burada çocuklarımızı da düşünerek, zemini tatami minderle kaplı olan TSE standartlarında oyun grupları kurduk. Çocuklarımıza özel tuvaletlerin düşünüldüğü faaliyet odaları, atölyeler, top havuzu ve kaydırak ile zeka oyunları gibi çocuk oyun alanları da yer alıyor. Mekanda ayrıca çocuklarımız için spor aletleri, langırt, air hokey ve masa tenisi gibi aktivite imkanları da var. Yine çocuklarımız için hazırlanan üç boyutlu olarak film izleyebilmeleri için mini bir cep sineması ve bowling salonunun oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

“Türkiye 16 yılda çok mesafe kat etti”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, Belediye Başkanı Murat Özaltun’a Beyşehirli hanımlara kazandırdığı sosyal alandan dolayı teşekkür etti. Mekanın özellikle ilçede yaşayan anneler ve çocukları için güzel bir vakit geçirebileceği bir sosyal alan olduğunu belirten Usta, “Çocuklarımızın da aynı zamanda eğlenebileceği ve birarada sosyal olarak birbirleriyle paylaşmayı, birbirleriyle oynamayı öğrenebileceği bir mekan. Bu tür imkanların oluşturulmasından dolayı Belediyemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Belki bu hizmetler şu anda hepimiz için normal ve olağan hizmetler olarak görünüyor. Ancak, eski dönem Türkiye’yi düşündüğünüzde bırakın kadınlarımız ve çocuklarımız için böyle bir yerin açılmasını, kadınlarımız ve çocuklarımızın evlerinden çıkıp sosyal olarak ortak alanlarda birbirleriyle buluşacağı ve etkileşeceği alanların çok az olduğunu hatırlıyoruz. Türkiye 16 yılda elhamdülillah çok yol ve mesafe kat etti. Sadece fiziksel ortamlarda değil, kadınlarımızın her alanda varlığını gösterebilmesi için çocuklarıyla birlikte toplumun içerisinde yer alabilmesi için önlerinin açıldığı yeni bir Türkiye var artık. Biz bu yeni Türkiye’nin mimarları olarak hem teşkilatlarımızla, hem hükümetimizle beraber elimizden gelenin daha iyisini yapmak için yeni dönemde, seçim sonrası aldığımız bu görev ve sorumlulukla inşallah büyük bir gurur ve onurla çalışmaya devam edeceğiz. Bu alan, sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda daha da şekillenecek, gelişecek. O yüzden sizlerin katkıları çok değerli olacak. Burayla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi çekinmeden paylaşırsanız burayı en iyi ve etkin şekilde kullanmak yine sizlere nasip olacaktır” diye konuştu.

“Önemli bir eksiklik giderildi”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, Beyşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mekanın ilçenin en büyük ihtiyaçlarından birisi olduğunu belirterek, “Sahada dolaşırken, gezerken özellikle hanım kardeşlerimizin özel talepleri hep sosyal aktivitelerin Beyşehir’deki eksikliğine yönelik idi. Bu mekan bu konuda önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Yine Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yakın bir zamanda açılacak olan hanımlar lokalinin de hizmete girmesiyle Beyşehir’imizde bu alanlardaki eksiklikler ve ihtiyaçlar da tamamlanmış olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kaya tarafından birlikte kurdela kesimiyle gerçekleştirildi. Sonrasında oluşturulan Anne ve Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan sosyal alanlar gezildi.