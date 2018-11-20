Beyşehir Belediyesi, ceviz ve fındık bahçesi oluşturuyor

Konya'nın Beyşehir Belediyesi, meyvecilikte de yöre çiftçisine önder olabilmek için ceviz ve fındık bahçesi oluşturmak için çalışma başlattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin daha yeşil bir dokuya kavuşması amacıyla bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlere ilave olarak yeni ve farklı bir çalışmaya daha imza attıklarını söyledi. Özaltun, Beyşehir'de atıl vaziyette olan, mülkiyeti Belediye'ye ait 24 bin metrekarelik bir alanı etrafını tel örgüyle çevirerek bir meyve bahçesi haline dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti. Uygulayacakları proje ile 700 adet ceviz, 300 adet de fındık fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak oluşturmayı hedeflediğimiz ceviz ve fındık bahçesi ile yöremiz çiftçisine zirai faaliyetler noktasında da önder ve örnek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Özaltun, ceviz ve fındık üretiminin bölgede daha çok yaygınlaşmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, “Asıl amacımız; boş duran kıraç alanlarda da meyvecilik yapılabileceğini bölgemizdeki çiftçilerimize, üreticilerimize göstermek. Bu kapsamda, dikim çalışmaları sona eren 700 ceviz fidanımızı alanda toprakla buluşturduk. 300 fındık fidanını dikebilmek için ise bölgemize uygun ve en verimli olabilecek türü belirleyebilme çalışmalarımız halen devam ediyor. Bu tür belirlendiğinde, fidan teminiyle birlikte dikim çalışmaları da başlayacak ” diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen fidan dikim çalışmalarında kısa sürede önemli bir mesafe kaydettiklerini vurgulayan Özaltun, “Nihai hedefimiz; belediye olarak bölgemize yeni türleri getirip üretim noktasında yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca, bu noktada yöremizde en fazla ürün alınabilecek türleri de denemekteyiz. Böylelikle, bu projeyle yöremizdeki çiftçilerimizin meyve üreticilerimizin bakış açısını da genişletip değiştirmek ve daha çok gelir imkanına kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu arada, alanda dikimi yapılan fidanlarımız da ilk defa bölgemizde kurulan özel sulama sistemiyle sulama imkanına kavuşacak. Sistem, hem fidanın rüzgar ve dış etkenlerden korunmasını sağlarken, diğer yandan da ihtiyaç duyulan suyu depoladığı haznesinden temin edecek. Fidanlar yağışlı dönemlerde toprağa düşecek kar ve yağmur suyundan da istifade edebilecek. Belediyemizde görevli peyzaj mimarımızın katkı ve desteğiyle ziraat mühendislerinin nezaretinde yürütülen bu proje ile bölgemizde ilk kez böyle özel bir sulama sistemine sahip bir bahçeyi Belediye olarak kurmanın ve ilçemize kazandırmanın haklı mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz ” şeklinde konuştu.