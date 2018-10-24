Beyşehir Belediyesi din görevlilerini ecdatla buluşturdu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçede görev yapan din görevlilerini Çanakkale'de ecdatla buluşturdu.

Beyşehir Belediyesinin bir süre önce “Beyşehir ecdadla buluşuyor” sloganıyla başlattığı Çanakkale gezisi programları devam ediyor. Beyşehir'de Çanakkale gezisinin son katılımcıları İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, camiler ve din görevlileri haftasında Çanakkale gezisi sözünü verdiği ilçede görev yapan din görevlilerini ecdatla buluşturdu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu'nun da katıldığı uğurlama programında dualar eşliğinde Çanakkale'ye hareket eden din görevlileri ilçeye döndü.

Din görevlileri, Çanakkale'de Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahin Dere ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezdi. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden din görevlileri, tur rehberleri eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi tarihi alanları gezerek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, din görevlilerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, “Dedik ki; müftülüğümüze müracaatta bulunan Kur'an kursu hocalarımızı, imam ve müezzinlerimizi sayı sınırı olmadan Çanakkale'ye gönderelim. İşte başvuruların tamamlanmasının ardından din görevlilerimizi Çanakkale'de ecdatla buluşturduk. Bu anlamda, Beyşehir Belediyesi olarak başlattığımız Çanakkale gezisi programlarımız devam ediyor” dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ile din görevlileri Belediye Başkanı Murat Özaltun ile organizasyondan sorumlu ilgili birim yetkililerine düzenlenen Çanakkale gezisi sebebiyle teşekkür etti.