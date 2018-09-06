Beyşehir Belediyesi halk günü toplantıları

Başkan Özaltun’un makamında düzenlenen toplantılarda, vatandaşların sorunları dinleniyor, talepleri alınıyor.

Belediyenin bazı meclis üyeleri, birim müdürleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, her hafta Çarşamba günlerini vatandaşlarla halk günü buluşmalarına ayırdıklarını söyledi. Düzenledikleri halk günü toplantılarında vatandaşlar tarafından kendilerine aktarılan sorunların büyük bölümünün çözüme kavuşturulduğunu belirten Özaltun, vatandaşlara ise bu toplantılara gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

"Hemşerilerimizin hizmetkarı olarak buralara geldik"

Beyşehirli vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir kişinin mağdur olmaması için her haftanın bir gününde gerçekleştirdikleri halk günü ile vatandaşları belediyede makam odasında ağırladıklarını dile getiren Özaltun, “Belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda kamusal bir anlayışın takipçisi olarak dönemimizde üreten bir Beyşehir Belediyesi dönemini de başlattık. Biz belediyeciliğe başladığımızda sadece hizmet üretmenin keyfine odaklandık. Makam ve mevkinin keyfini çıkartmaya gelmedik. Bu hizmetleri üretirken de bütçe sıkıntısı çekmiyor, denk bir bütçe ile belediye hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Belediyemize yeni gelir kaynakları oluşturarak hizmet çıtamızı ve kalitesini sürekli olarak yükseltmenin gayretindeyiz. Tüm çabamız; hemşerilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Biz de Beyşehirli hemşerilerimizin hizmetkarı olarak buralara geldik. Buradaki buluşmamızda yaptığımız istişare ve değerlendirmelerle hem hemşerilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyor, istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet etmenin gayretinde olduk. İnşallah bu anlayışla hizmet etmeye de devam edeceğiz” dedi.