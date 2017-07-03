Beyşehir Belediyesi, ilçenin her noktasında sinekle mücadele ediyor

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sinekle mücadele ekiplerinin larva dönemi başlangıcından itibaren başlattığı çalışmalar, yaz döneminin gelmesi ile birlikte hızlandı. Beyşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Uslu, yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sinek sorunu yaşanmayan bir dönem oluşturabilmek için bu konuda çalışma yürüten ekiplerin adeta seferberlik ilan ettiğini belirten Uslu, vatandaşların da kendilerine yardımcı olması halinde sinekle mücadele konusunda daha etkin ve başarılı sonuçlara ulaşacaklarını hatırlattı. Beyşehir’in Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı olması, sazlık ve bataklık kesimlerin çok fazla bulunduğu bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle sinekle mücadele konusunda diğer il ve ilçelere göre farklı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Uslu, o yüzden bu hususta daha farklı yöntem ve çalışmalar sergilemek durumunda kaldıklarına vurgu yaptı. Sineklerin üremesine çok müsait coğrafi yapı ve konum nedeniyle Beyşehir Belediyesi olarak sinekle mücadele konusunda kurum olarak çok büyük bütçeler ayırmak durumunda kaldıklarına da vurgu yapan Uslu, yaşanan zorluklara ve teknik imkansızlıklara rağmen vatandaşların yaz döneminde sinek rahatsızlığı ve şikayeti yaşamaması için ekip sayısını artırıp, yeni teknik imkanları seferber ederek bu hususta kurum olarak ellerinden gelen her türlü mücadeleyi sergilediklerini söyledi. Uslu, taşra mahallelerinde ise Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle işbirliği halinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.