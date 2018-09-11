Beyşehir Belediyesi Meclisinden yapı ruhsat harçlarına indirim kararı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Meclisi ilçedeki inşaat sektörüne kriz döneminde destek vermek amacıyla yapı ruhsat harçlarında bir miktar indirim yapılması kararını aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun başkanlığında yapılan belediye meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında, yapı ruhsatlarında indirim yapılması konusu gündeme geldi. Toplantıda konuşan Başkan Murat Özaltun, döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte hiç ilgisi olmadığı halde bazı fırsatçıların birçok ürüne zam üstüne zam yapmaya başladığını belirtti. Beyşehir'de, döviz kurunda yaşanan artışlar ile birlikte ilçede ekonominin lokomotifi olarak gördükleri inşaat sektörünün de girdi maliyetleri ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Özaltun, “Beyşehir'de de inşaat sektöründe son zamanda demire ve diğer ürünlere gelen zamlardan kaynaklı bir yavaşlama söz konusu oldu. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde belediye olarak bu sektöre ve sektör temsilcisi müteahhitlerimize, inşaat yapmak isteyen arsa sahiplerine destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde siz belediye meclisi üyelerimizle de istişarelerde bulunduğumuz yapı ruhsatı harçlarında indirim yapılması konusunu meclis toplantı gündemimize aldık. Zamların çokça konuşulduğu bir dönemde meclisimiz onay verirse belediyemizin kaynaklarından, gelirlerinden tasarruf sağlayarak belli bir indirime gitmeyi arzu ediyoruz. Şimdiden müteahhitlerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı uğurlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de Beyşehir Belediyesi olarak müteahhitlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda, yükselen döviz kurlarını bahane ederek sektörle hiç ilgisi olmadığı halde fahiş zamlar yapanların da bu adımlarından vazgeçmesini özellikle insaniyet namına istirham ediyoruz. Çünkü gerçekten hem ülkemizde, hem de ilçemizde asgari ücretle geçinen çok sayıda insanımız var. Beyşehir Belediyesi olarak, ilçemizin lokomotif sektörü olduğu için müteahhitlerimizin ve arsa sahiplerimizin işlerine faydası olması bakımından yapı ruhsat harçlarında bir miktar indirime gidiyoruz. İnşallah, bu kampanya ile herkese örnek oluruz ve bu ve benzer kampanyaların devamı gelir diye umut ediyorum” dedi.

Toplantıda, müzakere ve değerlendirmelerin ardından belirtilen yapı ruhsat harçlarında indirim yapılmasına yapılan oylama ile meclis üyeleri tarafından onay verildi.