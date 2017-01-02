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02 Ocak 2017 11:13

Beyşehir Belediyesi okul bahçelerini kardan temizledi

Beyşehir Belediyesi okul bahçelerini kardan temizledi

02 Ocak 2017 11:13

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ara verilen eğitimin tekrar başlamasıyla birlikte okul bahçelerinde kar temizliğine başladı.
Son yılların en çetin kış şartlarının yaşandığı Beyşehir ilçesinde, kar kalınlığı 60 santime ulaştı. Birçok il ve ilçede olduğu gibi Beyşehir’de de eğitime ara verildi. İlk ve orta öğretim kurumlarının yanı sıra yükseköğrenim kurumlarındaki öğrenciler de kar tatiline girdi. Kar yağışıyla birlikte karla kaplanan okul bahçelerinin temizlenmesi için Beyşehir Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kar temizleme ekipleri, hafta başından itibaren yeniden başlayacak eğitim nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin güçlük yaşamaması için okul bahçelerini kardan arındırıldı. Belediye ekipleri, ayrıca eğitimde aksama yaşanmaması ve öğrenci servislerinin güzergahlarda seyrini kolaylaştırmak için de okul yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk sosyal medya hesabın eğitim kurumlarının eğitim öğretime tekrar hazırlanmasına katkı sağlayan Belediye Başkanı Murat Özaltun tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.



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