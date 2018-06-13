Beyşehir Belediyesi sanayi esnafını iftar sofrasında buluşturdu

Beyşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarı programları sona erdi. Dış mahallelerin yanı sıra ilçe merkezindeki bazı mahalleler de süren geleneksel iftar buluşmalarının son adresi Beyşehir Sanayi Sitesi oldu.

Sanayi Camisi önünde kurulan iftar sofrası programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Sanayi esnafının Ramazan Bayramını tebrik etti. Başkan Özaltun, birlik ve beraberlik mesajları verirken, “Tutmuş olduğumuz oruçları Allah kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyen şer odaklarına ise fırsat vermesin. İnşallah bu meydanlarda, alanlarda ve dükkanlarda bundan sonra da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili adayı Gülay Samancı da, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Seçimine değindi. Seçime artık çok az bir zamanın kaldığını vurgulayan Samancı, “Bu seçimde ülke olarak bizler istiklalimizi, istikbalimizi ve istikrarımızı tekrar oylamış olacağız. Bu seçimlerin şöyle bir ehemmiyeti var, Cumhurbaşkanı hükumet sistemi bu seçimlerle beraber kendisini tezahür etmiş olacak. Diğer taraftan bölgedeki gelişmelere baktığımız zaman ‘beş birleşmez’ dediğimiz düşünceyi bir araya getirmek suretiyle aslında bu seçimlerin ne kadar ehemmiyette olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oluyorlar. İnşallah bunlara hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Çünkü ülkemizde bölgemizde istikrarın devam edebilmesi için ’Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde AK Parti’ demek suretiyle hem yasamada hem de yürütmede uyumlu bir çalışma sağlamak üzere Türkiye’de şahlanmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 10 gün sonrasını göremeyen bir ülke iken 16 yıl içerisinde 2071 hedefleri koyan bir ülke durumuna geldik. Hazreti Mevlana der ki; ‘Kervanın fazlalığını ve topluluğunu fazla tutun ki; ne kadar halkınız çok olursa yol keseniniz o kadar da az olur’ Dolayısıyla yapılan ittifaklara ve batının bu şekilde içimize karışmasında ülkemize yapılan oyunlara baktığımız zaman birlik ve beraberlik duygusu içerisinde devam ettiğimiz sürece bizlerin de yolunu kesenlerin az ve zayıf düştüğünü hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

İftar programının ardından AK Parti Konya Milletvekili adayı Samancı, Belediye Başkanı Özaltun ve beraberindekiler kent merkezinde bulunan bazı park, aile çay bahçesi, pastahane ve kafeleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan Bayramını kutladı.

Sanayi Camisi önünde kurulan iftar programına Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, meclis üyeleri ile ilçe teşkilatı mensupları da katıldı.