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29 Haziran 2017 11:46

Beyşehir Belediyesi, şehit polisin adını spor tesisinde yaşatıyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Beyşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Şehit Polis Memuru Oğuzhan Duyar Çok Amaçlı Sahası hizmete girdi.

Beyşehir Belediyesi, şehit polisin adını spor tesisinde yaşatıyor

29 Haziran 2017 11:46


İstanbul Beşiktaş’ta teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurunun ismi, Beyşehir Belediyesi tarafından yaptırılan spor tesisinde yaşatılıyor. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, 2016 yılının Aralık ayında İstanbul’da PKK’lı teröristlerin Beşiktaş-Bursaspor maçının hemen ardından gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit olan Hüyüklü polis memuru Oğuzhan Duyar’ın kabrinin de yer aldığı, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesine ismini yaşatmak için çok amaçlı spor tesisi inşa ettiklerini söyledi. Şehit polisin son yolculuğuna uğurlanmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle beraber ziyaret ettikleri baba ocağında, şehit babasının oğlunun isminin yaşatılmasına yönelik talebini aldıklarını ve verdikleri sözü yerine getirme adına hemen harekete geçerek bu konuda çalışmalara başladıklarını belirten Özaltun, “Hüyük Belediye Başkanımızla da görüşerek şehit babasının bu yöndeki talebini aktardım. O da sağ olsun çok duyarlı davranarak bizlere bu konuda destek verdi ve bu tesisin yapılmasının önünü açtı. Sonrasında bu hususta hemen gerekli çalışmaları başlattık. Göçeri Mahallemizde şehit polisimizin isminin verileceği çok amaçlı bir spor tesisi yapmaya karar verdik. Kısa süre içerisinde futbol, voleybol ve basketbol gibi branşlarda spor müsabakalarının yapılabileceği bu tesisin yapımını yerleşim merkezinde tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunduk. İnşallah, şehidimizin ismi, binlerce çocuğumuzun spor yapacağı bu tesiste yaşayacak. Çocuklarımız burada oyun oynarken, spor yaparken şehidimizin hatırasıyla beraber yaşayacak. O milli ve manevi ruhu, vatan, bayrak ve sevgisini inşallah burada spor yaparken alma imkanı bulacak. Burada şehidimizin ismini yaşatırken, evlatlarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için de bir yaşam merkezi oluşturmuş olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda, şehit polisimizi tekrar rahmet ve şükranla anarken, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Saygıdeğer ailesine de sabırlar diliyorum” dedi.




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