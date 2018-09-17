Beyşehir Belediyesi vatandaşları ecdatla buluşturmaya devam ediyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları düzenlediği Çanakkale gezisi programlarıyla şanlı ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Beyşehir ecdadla buluşuyor” programları kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine katılan 3. kafile de Beyşehir'e dönüş yaptı. Ak Masa Birimi'ne başvuruda bulunarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar, Beyşehir Belediyesine bir süre önce başlatılan ve kesintisiz olarak hala devam eden bu organizasyonlardan dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, düzenledikleri gezi programlarıyla ilgili olarak, “Beyşehir ecdadla buluşuyor sloganıyla başlattığımız Çanakkale gezisi programlarımız aralıksız sürüyor. Beyşehir Belediyesi olarak, Eşrefoğlu'nun torunlarını Çanakkale'de ecdatla buluşturmaya devam ediyoruz. Çanakkale'ye uğurladığımız 3. kafilemiz de Beyşehir'e geldi. Çanakkale gezisi programlarımızın bu kapsamda birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Bu gezi programlarına katılmak isteyen hemşehrilerimizin ilgisinden de memnunuz. Düzenlediğimiz bu gezilerle Beyşehirimizden unutulmaz bir destanın yazıldığı Çanakkale'ye gönül bağını yeniden kuruyoruz. Bu topraklar için canını vermiş ve bir destan yazmış aziz şehitlerimize dualarımızı iletmenin de bir vesilesi haline gelen gezi sonrası vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler de bizleri gururlandırıyor. Kendi imkanlarıyla gidemeyecek olan hemşehrilerimizi hiçbir ücret almadan Çanakkale'de şanlı ecdadımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Seve seve üstlendiğimiz ve maddi açıdan hiçbir hesap gözetmediğimiz bu projemizi gelen talepler doğrultusunda inşallah sürdüreceğiz” diye konuştu.

Geziye katılanlar, Çanakkale'de sırasıyla Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahin ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezdi, dualar okudu. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden katılımcılar, Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı'nı ziyaret ederek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını koruyan hatıralarını görme imkanı buldu.