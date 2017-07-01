Beyşehir Belediyesi yaz futbol okulu açıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde 3 Temmuz’da başlayacak yaz futbol okulu için kayıtların sürdüğünü söyledi.

Beyşehir Gençlik Merkezi’ndeki sentetik sahada Beyşehir Belediyesi Sportif Direktörü Adem Yağcıoğlu nezaretinde gerçekleştirilecek ve 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek yaz futbol okulu çalışmaları için öğrencilerin ailelerinden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini vurgulayan Özaltun, amaçlarının öğrencilere yaz tatilinde günümüzün en popüler spor branşlarından olan futbolu tüm yönleriyle öğreterek onları kötü alışkanlıklardan korumak, sportif faaliyetlerle sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, yetenekli olanlarını ise ilk etapta Beyşehir Belediyespor Futbol Kulübü’nün altyapısına dahil etmek ve talep gelecek diğer futbol kulüplerinin bünyesine de kazandırabilmek olduğunu belirtti.

Beyşehir’de yaşayan aileleri, çocuklarını yaz futbol okulundan istifade etmeye çağıran Özaltun, şunları kaydetti: “Beyşehir Belediyesi Yaz Futbol Okulumuzdan 2003 ila 2008 yaş aralığındaki gençlerimiz istifade edebilecek. 2003-2005 ve 2006-2008 yaş aralığında yer alan gençlerimiz oluşturulacak iki farklı grupta futbol okulumuzda kurs görüp mesai yapacaklar. Hafta içi her gün saat 17.30 ile 19.30 arasında yürütülecek çalışmalarla inşallah yakın gelecekte hem ilçemizin futbol kulübüne, hem de daha büyük futbol kulüplerimizin bünyesine birer yıldız futbolcu olarak bu çocuklarımızı kazandırabilmek en büyük sevinç kaynağımız olacaktır. Yaz Futbol Okulumuzun kapanmasının ardından ise 2001-2002 doğumlulardan oluşan gençlerimize yönelik olarak Beyşehir Belediyesi U-17 Futbol Takımı bünyesinde bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu yaş aralığındaki gençlerimizi de bu anlamda değerlendirmeyi hedefliyoruz.”