Beyşehir Belediyesi’nde AR-GE ve tasarım merkezleri tanıtım toplantısı

Beyşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Öztürk AR-GE, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Demirtürk ise, tasarım merkezlerinin tanıtılması konusunda sunumlarını yaptı. Sunumlarda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile ilgili olarak kavramsal çerçeve, 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun ışığında ortaya konuldu Ardından Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sağlanan devlet destekleri ve başvuru süreçleri anlatıldı. Firma temsilcilerine ayrıca Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın mali avantajları da anlatıldı. Sunumların ardından firma temsilcilerinin yönelttiği sorular cevaplandırıldı. Toplantının ardından katılımcılar Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde faaliyet gösteren av tüfeği üretimi yapan firmaları ziyaret etti.

Toplantıya Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Öztürk, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Demirtürk, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül, Beyşehir Silah Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Kırıcı, mahalle muhtarları, silah sektörü temsilcileri katıldı.