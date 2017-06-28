Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

Beyşehir Belediyesinin yeni hizmet binası önünde buluşan çalışanların bayramını tebrik eden Özaltun, yaptığı konuşmada, Beyşehir’de, milletvekiliyle, parti teşkilatıyla tek yumruk olarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek suretiyle yapılamaz denilen bir çok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından 3 yıl geçtiğini ancak hala Beyşehir’de Beyşehir Belediyesinin sadece ilçe merkezine hizmet ettiğini sanan insanlar olduğunu vurgulayan Özaltun, “Biz sadece ilçemiz merkezine değil, ilçemize bağlı tüm dış mahallelerimize, Dumanlı’sına, Gökçekuyu’suna, Gölyaka’sına, Yunuslar’ına da hizmet üretiyor, en ücra köşedeki noktalara hizmet götürüyoruz. Beyşehir’in tam 67 mahallesine hizmet veriyoruz ve bu hizmetleri ben yapmıyorum, işte her zaman söylediğim gibi hep birlikte biz yapıyoruz. O kadar yapılan iş var ki, bunları bazen bizler de unutuyoruz, onun için yapılan bu hizmetleri unutturmamak adına bir katalog çalışması da yapıyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Hatta, bundan sonraki süreçte yapacaklarımız çok daha fazla da diyebiliriz. Çünkü, hemşehrilerimiz bizden çok hizmet bekliyor. Geçmişle alakalı ilçemizde bir takım uyum ve birliktelik problemi vardı. Tek ses çıkmıyordu. Ama şimdi o dönemler geride kaldı. Milletvekiliyle, teşkilatıyla, belediye başkanıyla bugün beraber tek yumruk olduk ve yapılamaz denilenleri yaptık. Tek yumruktan kastım; hep beraber olmak, aile olmak, iyi günde, kötü günde birlikte ve beraber olmaktı. Çok şükür bunu başardık. Bu uyum ve birliktelik ise hizmet konusunda bugün Beyşehir’e adeta altın bir dönemi yaşatıyor” dedi.

Başkan Özaltun, konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, birim müdürleri, hizmet binası ve tüm birimlerdeki saha çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.