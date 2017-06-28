Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 15:14

Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, geride kalan ramazan bayramının ardından ilk mesai gününde biraraya geldiği belediye birim müdürleri ve emrindeki tüm çalışanlarla bayramlaştı.

Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

28 Haziran 2017 15:14


Beyşehir Belediyesinin yeni hizmet binası önünde buluşan çalışanların bayramını tebrik eden Özaltun, yaptığı konuşmada, Beyşehir’de, milletvekiliyle, parti teşkilatıyla tek yumruk olarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek suretiyle yapılamaz denilen bir çok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından 3 yıl geçtiğini ancak hala Beyşehir’de Beyşehir Belediyesinin sadece ilçe merkezine hizmet ettiğini sanan insanlar olduğunu vurgulayan Özaltun, “Biz sadece ilçemiz merkezine değil, ilçemize bağlı tüm dış mahallelerimize, Dumanlı’sına, Gökçekuyu’suna, Gölyaka’sına, Yunuslar’ına da hizmet üretiyor, en ücra köşedeki noktalara hizmet götürüyoruz. Beyşehir’in tam 67 mahallesine hizmet veriyoruz ve bu hizmetleri ben yapmıyorum, işte her zaman söylediğim gibi hep birlikte biz yapıyoruz. O kadar yapılan iş var ki, bunları bazen bizler de unutuyoruz, onun için yapılan bu hizmetleri unutturmamak adına bir katalog çalışması da yapıyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Hatta, bundan sonraki süreçte yapacaklarımız çok daha fazla da diyebiliriz. Çünkü, hemşehrilerimiz bizden çok hizmet bekliyor. Geçmişle alakalı ilçemizde bir takım uyum ve birliktelik problemi vardı. Tek ses çıkmıyordu. Ama şimdi o dönemler geride kaldı. Milletvekiliyle, teşkilatıyla, belediye başkanıyla bugün beraber tek yumruk olduk ve yapılamaz denilenleri yaptık. Tek yumruktan kastım; hep beraber olmak, aile olmak, iyi günde, kötü günde birlikte ve beraber olmaktı. Çok şükür bunu başardık. Bu uyum ve birliktelik ise hizmet konusunda bugün Beyşehir’e adeta altın bir dönemi yaşatıyor” dedi.


Başkan Özaltun, konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, birim müdürleri, hizmet binası ve tüm birimlerdeki saha çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!