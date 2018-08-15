Beyşehir Belediyesinden anne ve çocuk kulübü

Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasının ikinci katında ilçede yaşayan anne ve çocukları için kulüp bünyesinde özel olarak oluşturulan mekanda, kadınlar için kafeterya, TV ve kütüphane odası, spor aletleri, masa tenisi, air hokey, langırt, koşu bantları, ağırlık çalışmaları yapılabilecek imkanların sunulduğu fitness salonu, duş imkanı, çocuklar için zemini tatami minderle kaplı, çocuklara özel tuvaletlerin de düşünüldüğü faaliyet odaları, atölyeler, top havuzu ve kaydırak ile zeka oyunları gibi çocuk oyun alanları bulunuyor. Mekanda ayrıca çocuklar için spor aletleri, langırt, air hokey ve masa tenisi gibi aktivitelerin yapılabileceği aktivite alanları yer alıyor. Çocuklar için hazırlanan mini cep sineması ve bowling salonunun oluşturulması çalışmaları ise halen sürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yeni oluşturulan anne ve çocuk kulübünü mekanı annelere tanıttı. Bu mekanın hizmet vermeye başlamasının ardından Beyşehirli kadınlar ile çocukların vazgeçilmez bir aktivite merkezi haline geleceğini vurgulayan Özaltun, projeye ilişkin fikrin yine bir anneden geldiğini söyledi. Beyşehirli annelerle geçmişte gerçekleştirdikleri bir toplantıda, “Bizim kış döneminde çocuklarımızı parka götürebileceğimiz alanlarımız yok, erkeklerimiz kahvehaneye gidiyor ama bizim gidecek yerimiz yok’ diyen bir anneden gelen öneri üzerine böyle bir çalışmayı hayata geçirme kararı aldıklarını anlatan Özaltun, “Bu konuda tüm insanlarımıza şehrimizin merkezinde yürüme mesafesinde olan bir yer temin etmeliydik. Beyşehir Belediyesi eski hizmet binamızın boşta olan ikinci katında anne ve çocuk kulübünü kurmaya karar verdik. Hatta buradaki eski makam odam bile kulüp bünyesinde hanımlarımıza hizmet verecek bir kafeterya haline dönüştürüldü” dedi.

Bu mekanın yılın 365 günü kadınlar ile çocuklarına hizmet verecek bir yer haline dönüştürüldüğünü vurgulayan Özaltun, “Yaz ya da kış ayları fark etmez, burası tamamen sadece bayanlarımızın kullanabileceği fitness ve genel kondisyon aletlerinin olduğu, çocukların rahatlıkla oyun gruplarında eğlenebileceği bir mekan haline dönüştürüldü. İlk etapta bu mekanı sizlere bir gezdirelim, sizlerin de ön görüş ve isteklerinizi alalım dedik. Memleketimizde bayanlarımızın her zaman vizyonu ve ön görüsü bizim için değerlidir. Bu noktada her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özaltun, kulübe üye olan Beyşehirli hanımların çok cüzi bir ücret karşılığında günün belli saatlerinde çocuklarıyla beraber anne ve çocuk kulübünün tüm faaliyet alanlarından istifade edebileceklerini de sözlerine ekledi.