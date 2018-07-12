Beyşehir Belediyesinden annelere özel pazar

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hal içindeki mevcut pazar yerinde Cuma günlerinde özel olarak oluşturulacak Anneler Pazarında faaliyet gösterecek Beyşehirli kadınlarla bir araya geldi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi hizmet binasında pazar alanındaki yerlerin belirleneceği kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, Beyşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek kadınlara yönelik çalışmaya değindi. Beyşehir Belediyesi olarak hizmet üretirken büyük hedefler ortaya koyduklarını, bu çalışmaları yerine getirirken Konya’nın Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerini de takip ederek örnek aldıklarını dile getiren Özaltun, Beyşehir’de yaşayan anneler için de özel bir proje hazırladıklarını söyledi. Bu projeyle ilgili olarak annelerle bir süre önce Beyşehir’deki buluşmalarında gelen talepleri değerlendirdiklerini hatırlatan Özaltun, “Bu konuda, ilgili birimdeki arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Bu konuda hiç kimseyi ayırt etmedik. Ama bazı şartlarımız vardı. Kesinlikle burada satışı yapan bir erkek değil kadın olacak. Size tahsis edeceğimiz bu alan, ikinci bir şahsa hava parası adı altında devredilemeyecek. Belediyemizle bununla ilgili protokolün yapılmasının ardından sizlere belirttiğimiz bu Pazar yerindeki alanı tahsis etmiş olacağız. Burada Cuma günleri sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar satış yapabileceksiniz. Satış yapacağınız alanın yerini ise kendi ellerinizle çekeceğiniz kuranın ardından yeni kendiniz belirleyeceksiniz. Size tahsis edeceğimiz bu alan için herhangi bir tezgah ücreti de sizlerden almayacağız. Şimdiden Beyşehirli annelerimize hayırlı olsun” dedi.

Özaltun’un konuşmasının ardından kadınlar, pazar alanında kendilerine tahsis edilecek tezgah alanlarını belirlemek için kura çekti.