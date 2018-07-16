Beyşehir Belediyesinden Beyşehir’e yeni sportif yatırımlar

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak dönemlerinde sportif yatırımların ilçeye kazandırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu çerçevede ilçenin hem merkezini hem de dış mahallelerini çok amaçlı spor sahaları ile donattıklarını belirten Özaltun, belediye olarak 20 Temmuz’da 4 yeni sahanın yapımı işi için ihaleye çıkacaklarını söyledi. Özaltun, “İlçemize son 4 yıl içerisinde 40’ın üzerinde çok amaçlı spor sahası kazandırdık. Yeni sahaların yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede kurum olarak yeni bir ihaleye daha çıkıyoruz. Ardından yapılacak 4 çok amaçlı spor sahasının yeri merkez ve dış mahallelerimizdeki ihtiyacı göre zaman içerisinde belirlenecek” dedi.

Belediye Başkanı Özaltun, ilçe merkezinde yeni bir kapalı spor salonunun yapımı için de harekete geçtiklerini belirterek, “Selçuklu Belediyemizin de desteğiyle Beyşehir Belediyesi olarak ilçemizde basketbol, voleybol ve diğer bazı branşlarda müsabakaların oynanabileceği, tribünleri de olan bir kapalı spor salonunu inşa edebilmek için çalışma başlattık. 31 Temmuz’da ihalesi yapılacak. İhale sonunda işi üstlenecek firma 300 takvim gününde kapalı spor salonunun yapımını tamamlayacak. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.