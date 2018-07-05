Beyşehir Belediyesinden boş arazilerde yangın önlemi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artış gösterdiğini, bunun da boş arazilerde son yağışlarla oluşan yabani ot ve bitkiler için yangın riski oluşturduğunu belirterek, “Boş arazi ve alanlardaki yabani ot ve bitki gelişiminin hızla artması bir yandan yangın riskini artırırken, diğer taraftan da bu sahaların başta yılan, böcek gibi türlerin meskeni haline gelmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu alanlara girerek buralarda oynamak isteyen çocuklarımızın sağlığı ile ilgili de olumsuz bir durum oluşturabilir diye değerlendiriyoruz. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızdan da gelen yoğun şikayet ve talepleri dikkate alarak kent genelindeki boş arazilerin yabani ot ve bitkilerden temizlenmesi için bir çalışma başlatılmasına karar verdik” dedi.

Temizlik çalışmalarının Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütüldüğünü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de gerçekleştirilen faaliyetlere iş makinesi desteği verdiğini anlatan Başkan Özaltun, “Beyşehir ilçe merkezinde yaklaşık 15 gün önce başlatılan boş arazilerde bulunan ve yangın başta olmak üzere değişik risklere yol açan uzayan yabani ot ve bitkilerin temizlenmesi için yürütülen çalışmalar halen devam ediyor. Kentimizde bu konuda nerede, hangi köşede bir sıkıntı varsa iş makinelerimiz bu alanlara yönlendirilerek alan kepçelerimiz tarafından tertemiz bir hale getiriliyor. Bu çalışmalarımız ihtiyaç durumuna yaz boyunca devam edecek. Bu yabani otların tekrar uzaması halinde bu alanlarda ilave çalışmalarımız yine olacak. Ayrıca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin de ilçemiz genelindeki yeşil alan, park ve bahçeler, meydan, yol ve kaldırım kenarları, sulama kanalı kenarları ile yürüyüş yollarında da uzayan çimlerin biçilmesi ve yabani otlardan bu bölgelerin arındırılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. Bahar döneminin sonu ve yaz döneminin başlangıcı olan Haziran ayında bölgemizde etkili olan sağanak yağışlar, yöremizdeki tüm alanlarda yabani ot ve bitkilerin hızlı bir şekilde gelişimini etkiledi. Bazı yerlerde uzayan yabani ot ve bitkiler neredeyse insan boyuna yaklaştı. Bu durum, ekiplerimizin işini zorlaştırmış olmasına rağmen personelimizin bu hususta göstermiş olduğu olağanüstü gayret ve çalışmayı da takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.