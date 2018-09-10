Beyşehir Belediyesinden Çanakkale gezisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Avşar Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakini kadınları Çanakkale'de ecdatla buluşturdu.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Beyşehir ecdadla buluşuyor” programları kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine katılan mahalle sakini kadınlar ilçeye döndü.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül'ün de eşlik ettiği kültür gezisi programına mahalle sakini 52 kadın ve genç kız iştirak ederken, katılımcılar Çanakkale'de sırasıyla Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzla ile Şahin ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezdi, dualar okudu. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da görme imkanı bulan katılımcılar, Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı, Truva Atı'nı ziyaret ederek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını koruyan hatıralarını görme imkanı buldu. Katılımcılar Çanakale içinde “Aynalı Çarşı” türküsü ile tanınmış olan kapalı çarşı Aynalı Çarşı'yı da gezdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, “Beyşehir Ecdadla Buluşuyor” kapsamında gerçekleştirecekleri gezi programlarının önümüzdeki günlerde de kesintisiz olarak süreceğini belirtirken, bundan sonraki gezi programlarına başta öğrenci grupları ve gençler olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden hemşerilerini de dahil edeceklerini belirtti. Özaltun, gezi programlarına katılmak isteyenlerin Beyşehir Belediyesi'ndeki Ak Masa Birimi'ne başvurarak kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Amaçlarının bu toprakların kolay vatan olmadığını Beyşehir'de yaşayan Eşrefoğlu'nun torunları olan gençler ile hemşerilerinin temiz yüreklerine yerleştirmek olduğunu belirten ve güçlü Türkiye'yi kuracak olan yeni nesillerin atalarının kahramanlıklarını hissetmeleri gerektiğini vurgulayan Özaltun, “Türk çocuğunun ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacağına inanıyoruz. Vatanımızın tapusu büyük Türkiye'nin gerekçesi şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül ile geziye katılanlar kendilerini Çanakkale'de ecdatla buluşturan Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.