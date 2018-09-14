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Beyşehir Belediyesinden Çanakkale gezisi

Konya İlçe Beyşehir Belediyesinin “Beyşehir ecdatla buluşuyor” sloganıyla başlattığı Çanakkale gezisi programları devam ediyor.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ücretsiz olarak organize ettiği gezi programlarının ikinci etabına Beytepe Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar katıldı. Çanakkale'de şehitlikleri ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezen mahalle sakinleri, ecdadın orada yazdığı destansı zaferi adeta yeniden yaşadı, ziyaret ettikleri şehitliklerde dualar etti. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ecdatla buluşma programlarının vatandaşlardan gelen talepler üzerine düzenleme kararını aldıklarını söyledi. Vatandaşlara bu konuda da verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Özaltun, Çanakkale gezisinin ikinci etabına da 50 mahalle sakininin katıldığını belirtti. Özaltun, Çanakkale'ye düzenledikleri gezi programlarını önümüzdeki günlerde de aralıksız olarak devam edeceğini dile getirdi.


Geziye katılan vatandaşlar da kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Beyşehir Belediyesi'ne düzenlediği bu organizasyondan dolayı teşekkür etti.

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