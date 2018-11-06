Beyşehir Belediyesinden doğa yürüyüşü etkinliği

Konya'nın Beyşehirli İlçe Belediyesi ve Beyşehir Kültür Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, içerisinde olunan sonbahar mevsimini doğada yürüyüş ve gezi etkinliği eşliğinde doyasıya yaşayabilmek amacıyla düzenledikleri programda katılımcıların Aksu Zindan Mağarası, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve Kovado Gölü Milli Parkı'nı da yakından görme ve tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Toplu taşıma araçlarıyla intikal ettikleri bölgede 66 katılımcının doğada önceden belirledikleri yürüyüş parkurunda yürüyüş yaptığını vurgulayan Büyükkafalı, “Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerimiz ile Selçuk Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğuna mensup üniversite öğrencilerimizin de katıldığı etkinlikte sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlardaki sararan ve dökülen yapraklarla birlikte tabiatta oluşan o muhteşem manzaraya da tanıklık eden doğaseverlerimizi yine güzel bir organizasyonla buluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediğimiz doğa yürüyüşü etkinliklerimize destek ve katkılarını dün olduğu gibi bugün de hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey ile katılımcılarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.