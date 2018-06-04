Beyşehir Belediyesinden eğitime tam destek

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gelecekte makamları devredecekleri, yarının büyükleri olacak okul çağındaki gençlere büyük önem verdiklerini söyledi. Bu yüzden okul çağındaki çocuklar ile gençlerin kurum olarak her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirten Özaltun, bu kapsamda öğrenim gördükleri eğitim kurumlarına her yönden tam destek sağladıklarını kaydetti.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçe merkezinde ve dış mahallelerde bulunan okulları zaman zaman ziyaret ederek öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini hatırlattı. Bu ziyaretlerde öğrencilerden ve eğitim camiası mensuplarından gelen talepleri dinlediklerini, kendilerine aktarılan sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini anlatan Özaltun, “Okul ziyaretlerimizde bugüne kadar öğrencilerimize sözünü verdiğimiz her talebi bir bir yerine getirdik. İlgili birimlerimiz, talimatımız doğrultusunda çok sayıda okulumuzun bahçesine ya da okul bahçesi uygun değilse bahçe dışına ya da yakınlarındaki uygun alanlara içerisinde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında sportif aktivitelere imkan sağlayan EPDM zemine sahip çok amaçlı spor sahaları kazandırdı. Birçok okul bahçesinin çevre düzenlemelerini yaptık, zeminini sıcak asfalt konforuna kavuşturduk. Talepler doğrultusunda öğrencilerimizin okul bahçelerinde dinlenme vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri için kamelyalar, banklar gönderdik. Çalışma yürütülen okullarımızın bahçesinin çehresini adeta değiştirdik. Hatta öğrencilerimizle bir araya gelerek onlara mangal ziyafeti verdik, hoş sohbetler ederek gönüllerini kazanmaya çalıştık. Bir dış mahallemizde öğrencilerimiz için bilgisayar sınıfı kurduk. Bir anaokulumuzda masal evi projesini hayata geçirdik. Bazı okullarımızın bahçelerinde duvar çalışmaları yaptık, bazılarında okul çeşmelerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bazılarında ise büst yapımına belediye olarak katkı sunduk. Bizden ne istendiyse, talep edildiyse imkanlar ölçüsünde bunları bir bir yerine getirmeye çabaladık. Bu çalışmaları yürütürken onlardan bizlere ve bu çalışmaları, bu imkanları bize sunan, bu ülkeye önemli hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dua etmelerinden başka bir talebimiz olmadı” diye konuştu.

Başkan Özaltun, konuşmasını göreve geldikleri günden bu yana Beyşehir Belediyesi olarak ilçe genelindeki okullara eğitime tam destek kapsamında verdikleri hizmet ve çalışmaları anlatarak sonlandırdı.