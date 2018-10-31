Beyşehir Belediyesinden enflasyonla mücadeleye tam destek

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak amacıyla bünyesindeki sosyal tesislerde yüzde 15'lik indirim kararı aldı.

Beyşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Murat Özaltun'un başkanlığında Ekim ayının son gününde indirim kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında, Beyşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde yüzde 10 ila 15 arasında indirim yapılması konusu görüşülerek müzakere edildi.

Başkan Özaltun, indirim kararı oylamaya sunulmadan önce meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin enflasyonla mücadelesine destek vermek isteyen Türkiye'deki birçok belediye ile esnafın değişik oranlarda indirim kararı aldığını hatırlatarak, Beyşehir'de faaliyet gösteren esnafların da sivil toplum örgütlerinin girişimiyle benzer indirimlere gittiklerini belirtti. Beyşehir Belediyesi olarak da bu mücadeleye tam destek vermek istediklerini vurgulayan Özaltun, “Gerçekten ülke olarak bu konuda topyekün bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleden birlikte çıkabilmek için bu konuda hepimizin, siz meclis üyelerimizin de Beyşehir Belediyesi özelinde desteği gerekiyor. Bu hususta olağanüstü bir toplantı organize ederek bir araya geldik. Desteklerinizden dolayı şimdiden sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Meclisin gündemine gelen indirim kararı daha sonra görüşülüp istişare edilirken, Beyşehir Belediyesi'nin Taşköprü Aile Çay Bahçesi, Anne ve Çocuk Kulübü, Kültür ve Yaşam Merkezi ile Emekliler Konağı gibi sosyal tesis ücretlerinde yüzde 15'lik bir indirime gidilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.