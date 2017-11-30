Beyşehir Belediyesi’nden kandil gecesinde sıcak süt ikramı

Mevlit Kandili dolayısıyla Beytepe Mahallesi Camisi bahçesinde yerini alan Beyşehir Belediyesinin ikram çeşmesi musluklarından sıcak süt aktı. Camideki programın sona ermesinin ardından çıkışta vatandaşlara Belediye görevlileri tarafından sıcak süt ikram edildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cami çıkışında sohbet ettiği vatandaşların kandilini tebrik etti. Beyşehir Belediyesi olarak kandil gecelerinde cami çıkışlarında buluştukları vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Özaltun, “Mevlit kandili münasebetiyle Beytepe mahallemizdeki camimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Vatandaşlarımıza süt ikram ettik” dedi. Özaltun, tüm İslam aleminin ve milletimizin, hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.