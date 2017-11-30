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30 Kasım 2017 09:55

Beyşehir Belediyesi’nden kandil gecesinde sıcak süt ikramı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlara sıcak süt ikramında bulunuldu.

Beyşehir Belediyesi’nden kandil gecesinde sıcak süt ikramı

30 Kasım 2017 09:55


Mevlit Kandili dolayısıyla Beytepe Mahallesi Camisi bahçesinde yerini alan Beyşehir Belediyesinin ikram çeşmesi musluklarından sıcak süt aktı. Camideki programın sona ermesinin ardından çıkışta vatandaşlara Belediye görevlileri tarafından sıcak süt ikram edildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cami çıkışında sohbet ettiği vatandaşların kandilini tebrik etti. Beyşehir Belediyesi olarak kandil gecelerinde cami çıkışlarında buluştukları vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Özaltun, “Mevlit kandili münasebetiyle Beytepe mahallemizdeki camimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Vatandaşlarımıza süt ikram ettik” dedi. Özaltun, tüm İslam aleminin ve milletimizin, hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.




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