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19 Haziran 2017 11:49

Beyşehir Belediyesinden okul bahçelerine spor kompleksi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesinin yatırımlarıyla dış mahallelerde bulunan eğitim kurumlarının bahçeleri çok amaçlı spor kompleksine kavuşuyor.

Beyşehir Belediyesinden okul bahçelerine spor kompleksi

19 Haziran 2017 11:49


Beyşehir Belediyesi tarafından Üzümlü Mahallesi’nde bulunan Cengiz Topel Ortaokulunun bahçesine yapılan çok amaçlı spor sahası tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçedeki uygun alana sahip okulların bahçelerinde çok amaçlı spor sahası yapımı dönemini başlattıklarını belirterek, “Çiçekler Mahallemizden sonra okul bahçesine çok amaçlı spor sahası kurduğumuz yeni adres Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulunun bahçesi oldu. Spor kompleksi öğrencilere ve mahalle sakinlerine hayırlı olsun. Bu komplekslerden gençler futbol, voleybol ve basketbol branşlarında sportif aktivite olarak istifade edebilir. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bu sahalarda müsabaka yaparken zarar görmemeleri için de epidyen zemin oluşturduk. Bu çok amaçlı sahalardan yaz dönemlerinde boş kaldığında yörede yaşayan mahalle sakini kadınlarımız da erişte ve tarhana gibi ürünlerini kurutarak yararlanabilecek. Yani, çok farklı amaçlar için bu tür sahaları yerleşim merkezlerimizde dizayn ediyoruz. Futbol müsabakası yapacak 14 gencin olması ve talep gelmesi halinde isteyen her mahallede bu tür sahaları yapacağız. Beyşehir, 12’si ilçe merkezinde, 55’i dışarıda toplam 67 mahallesi olan çok geniş bir coğrafyaya sahip, Konya’nın nüfus bakımından da en büyük taşra ilçelerinden birisi. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın devreye girmesiyle birlikte ilçemizde her köşeye hizmet götürmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Nitekim, bu yatırımlarımızdan bir tanesi de çok önemsediğimiz bu tür sportif yatırımlar. Beyşehir’de son üç yılda talep edilen 27 mahalleye 27 çok amaçlı spor sahası kazandırdık. Bu yatırımlara bundan sonra da devam edeceğiz. 2017 yılında 450 bin liralık yatırımla 10 çok amaçlı spor sahası için ihaleye çıktık. Bunlar arasında Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulu da yer alıyordu. Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı” dedi.




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