Beyşehir Belediyesinden parka kitap ve oyuncak kumbarası

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından Vuslat Park içerisindeki bir parka kitap ve oyuncak kumbarası konuldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Vuslat Parkı'nda ilçe halkının hizmetine sunulan yeni konsept oyun gruplarının yer aldığı parkta sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Bu çalışma ile parka kitap ve oyuncak kumbarası yerleştirildiğini belirten Özaltun, okunmuş kitaplar, kullanılmış veya ihtiyaç fazlası oyuncakları değerlendirmek, ihtiyaç sahibi öğrenci ve çocuklara toplanan bu kitap ve oyuncakları dağıtmak suretiyle toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek istediklerini belirtti.

Özaltun, “Bu kumbaraya bırakılacak kitap ve oyuncaklar belediyemiz tarafından toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilecek. Projenin paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak gibi önemli bir amacı söz konusu. Hemşehrilerimizin kullanmadığı kitap ve oyuncakları inşallah bu kumbarada toplayacağız. Bunları tasnif ederek kullanıma uygun olan toplanan oyuncak ve kitapları maddi durumu iyi olmayan, imkanları sınırlı ailelerimizin çocuklarına ulaştıracağız. Böylece toplumda paylaşma kültürünü daha da yaygınlaştırmış olacağız. Herkesin evindeki okumadığı kitabı ve kullanmadığı oyuncakları getirerek bu projeye katkı vermesini arzu ediyoruz. Bu projemizin ilk adımı olan kumbaranın bağış yönünden yeterli ilgiyi görmesi halinde, yeni kumbaraları ilçemizin farklı noktalarına da yerleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.