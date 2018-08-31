Beyşehir Belediyesi’nden peyzaj projesi

Fen Lisesini ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Özaltun, hazırlanan bir proje kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce Fen Lisesi bünyesine kazandırılan yurt binası ile kapalı spor salonunun tamamlanmasının ardından okul bahçesinde yeni bir düzenleme çalışmasına ihtiyaç olduğunun okul yönetimi tarafından da kendilerine iletilmesi sonrasında kurum olarak harekete geçtiklerini belirten Özaltun, “Fen Lisesinin tamamlanıp eğitim öğretime başladığı dönemde de okul bahçesinde çevre düzenlemeleri yapmıştık. Şu anki süreçte ise yurt binası ve kapalı salonun bitirilmesinin ardından yapılar arasında atıl vaziyette kalan okul bahçesi alanında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç oldu. Yurt binası ile okul arasındaki bu bölgenin özellikle akşam saatleri ile hafta sonu mesainin olmadığı saatlerde madde bağımlısı bireylerin mekanı olduğu yönünde gelen şikayetler üzerine okul idaresinin de taleplerini dikkate alan bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Burası için bir peyzaj projesi hazırladık. Bu alanda yürüteceğimiz çalışmaların tamamlanmasının ardından okul bahçesi artık yeni durumuyla fiziki bir bütünlük kazanmış olacak. Burada, okulda öğrenim gören öğrenciler ile personelin istifade edeceği kamelyalarla da donatılacak yeşil alan, park çalışmamız olacak. Araç parkları, asfalt ya da parke taşı döşemesiyle öğrenci bağlantı ve yaya yolu, merdiven yapımı gibi düzenlemeler yapılacak” dedi.

Okul Müdürü Bilal Alperen de, okul bahçesinde yürütülen peyzaj çalışmalarından dolayı Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti.