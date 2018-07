Beyşehir Belediyesinden şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kenarındaki İlçe Jandarma Bot Komutanlığı bahçesinde verilen yemeğe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, daire amirleri, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, gazi ve şehit yakınları, jandarma teşkilatı mensupları katıldı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yemeğin ardından yaptığı açıklamada, tarihin her döneminde ülke topraklarını bölmeye çalışan terör örgütleriyle karşı karşıya kalındığına vurgu yaparak, “Bunun sonucunda yüzbinlerce, milyonlarca şehit ve gazimiz olmuştur. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gelen 249’a yakın sivil vatandaşımız da şehit düşmüştür. Sivil, asker fark etmez, bütün şehitlerimiz bizim şehitlerimizdir. Bu anlamda belediye başkanımız tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü sebebiyle ikram edilen yemekte şehit ve gazilerimizle yine bir araya geldik. Tabi yemek bahane, esas itibariyle bir arada olmamız, kaynaşmamız oldukça önemli. Biz şehit yakınları ve gazilerimizi çok seviyoruz. Kendilerine şükranlarımızı her zaman ifade ediyoruz. Bu bir arada bulunmanın zevki içerisinde bu arkadaşların varsa sorunlarını da birinci elden alıyoruz. 15 Temmuz’dan insanlarımızın bir daha o günlerin gelmemesi adına ders almasını temenni ediyorum. Tekrar devletimize sağlıklar diliyorum. Bu arada, şehit olan 249 sivilimize, Kıbrıs’ı, Kore’si, Güneydoğusu herhangi bir ayrım yapmadan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, 15 Temmuz’da yaşananların bir daha yaşanmaması adına 15 Temmuz’un unutturulmaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birçok etkinlik ve programı düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Elimizden geldiğince 15 Temmuz’u ve o gün yaşanılanları anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ilçemizde yaşayan şehit yakınlarını ve gazilerimizi bu organize ettiğimiz yemek programında bir araya getirdik. Onlarla hasbihal ederek varsa isteklerini dinledik. Bugüne kadar hep şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizi, önümüzdeki günlerde söz verdiğimiz gibi Belediye olarak Çanakkale ya da istedikleri gezi programlarına dahil edeceğiz. Buradaki bu birliktelikten ve katılımlarından dolayı hem şehit yakınlarımıza, hem gazilerimize, ilçe protokolüne ve tüm kurumlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can ise, şehit aileleri ve gazilere Beyşehir’de gösterilen yakınlık ve ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, “Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza göstermiş oldukları bu ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her daim bizlerin yanında olmuşlardır, bizlerin eksik ve ihtiyaçlarını giderebilme adına her zaman bizleri yalnız bırakmamışlardır” şeklinde konuştu.