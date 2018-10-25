Beyşehir Belediyesinden spora tam destek

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi ‘spora tam destek' projesi kapsamında son üç yıl içerisinde ilçe genelindeki sportif yatırımlarda önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde belediye olarak bugüne kadar çok sayıda sportif tesis inşa ederek gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi. Özaltun, Vuslat Parkı'ndaki göl kıyısında hayata geçirdikleri spor kompleksi bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, tenis ve badminton gibi branşlarda faaliyet gösterilecek alanların yanı sıra çocuklara yönelik yüzme havuzu gibi tesisler de bulunduğunu hatırlattı.

Beyşehir'in merkez ve dış mahallelerinde çok amaçlı spor sahaları yaparken Huğlu ve Üzümlü gibi nüfus potansiyeli yüksek olan yerleşim merkezlerine kapalı halı saha da kazandırdıklarını vurgulayan Özaltun, birçok mahallede kullanım dışı kalan mevcut sportif tesislerini ise bakım ve onarımdan geçirerek, gerekli tadilatları yaparak yeniden gençlerin hizmetine sunduklarını belirtti.

2016 yılında Vuslat Parkı, İçerişehir, Müftü, Avşar, Yeşildağ, Yenidoğan, Üstünler, Sevindik, Sadıkhacı, Aşağı Esence, Damlapınar, Doğanbey, Gökçimen, Kayabaşı, Karadiken, Karaali,Damlapınar, 2017 yılında Adaköy, Akburun, Bayavşar, Bayındır, Çiçekler, Eğirler, Eylikler, Gölyaka, Kurucuova, Üçpınar, Üzümlü, Hüyük Göçeri, 2018 yılında ise İhsan Kabadayı İlk ve Ortaokulu, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, Esentepe, Esence, Avdancık, Başgöze, Bekdemir, Göçü, Emen, Karahisar ve Seydişehir'in Tepecik mahallelerinde 15x30 ebadında çok amaçlı spor sahaları inşa ettiklerini vurgulayan Özaltun, talep edilen ve sözünü verdikleri ilk ve ortaöğretim kurumlarının bahçelerinde de benzer çalışmalar için mesai yaptıklarını hatırlattı. Özaltun, son üç yılda merkez ve ilçeye bağlı taşra mahallelerine toplam 39 çok amaçlı spor sahası kazandırdıklarını kaydetti. İlçede yaptıkları çok amaçlı sahalarında gençlerin futbol, basketbol, voleybol gibi farklı sportif branşlarda faaliyet gösterebildiklerini vurgulayan Özaltun, yumuşak zemine sahip bu tesislerin etrafını da 4 metre yükseklikte tel örgülerle çevirdiklerini ve çok amaçlı olarak kullanıma da imkan sağladıklarını kaydetti.

“Üzümlü ve Huğlu'ya kapalı halı sahalar”

Beyşehir'in av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren mahallelerinden olan Üzümlü'ye kapalı bir halı saha kazandırdıklarını, Huğlu Mahallesinde ise bir süre önce başlayan kapalı halı saha yapımının devam ettiğini ifade eden Özaltun, “Beyşehir'de spora tam destek çalışmaları kapsamında mesaimiz sadece bunlardan ibaret değil. Akçabelen Mahallemizde bulunan mevcut açık halı sahamızı onarımdan geçirdik, buradaki halı ve üst file kısmı değiştirilerek yenilendi. Huğlu Mahallemizde bulunan Meslek Yüksekokulu bünyesindeki açık halı sahanın halısı yenilendi. Şehit Ömer Halisdemir Anaokulumuzun açık halı sahasının onarımı yapıldı. Esentepe'deki Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizdeki voleybol sahasının zemini EPDM zemin haline getirildi. Sağlık Meslek Lisemizin futbol sahasına asfalt serilerek etrafı tel örgülerle çevrildi. Spor Toto Teşkilatımız da özellikle ilk etapta ilçemizin farklı mahallelerine kazandırılan çok amaçlı spor sahalarının yapımında bizlere önemli imkanlar sağladı. Beyşehir Belediyesi olarak ise ardından biz bu süreci daha da hızlandırdık ve çok amaçlı spor sahası sayısını ilçemiz genelinde 3 yıl içerisinde 39'a ulaştırmayı başardık. Amacımız; gençlerimizi kahvehane köşelerinden, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak bu tür sportif alanlara çekebilmekti. Bu hususta aldığımız olumlu tepkiler, spora tam destek anlamında yürüttüğümüz onca çabanın da boşa çıkmadığını gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Özaltun, bundan sonraki süreçte belediyenin imkanlarının elverdiği ölçüde ilçenin ihtiyaç duyulan her köşesine yeni sportif yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.