Beyşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine Çanakkale gezisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Çanakkale gezisine katılan Selçuk Üniversitesi Gençlik Konseyine üye üniversite öğrencileri, rehberler eşliğinde Gelibolu Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı, Kanlısırt, Çimenlik Kalesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Truva Atı Heykeli ve Aynalı Çarşı gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gezi programıyla üniversiteli gençlerin milli bağlarının kuvvetlenmesi, ataların bu topraklar uğruna canları pahasına yaptıklarını yerinde göstermek, vatan, bayrak, aile ve devlet bilincinin pekiştirilmesinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Selçuk Üniversitesi Gençlik Konseyi üyesi üniversiteli gençler de, sosyal sorumlulukları projesine destek vererek Çanakkale gezisine kendilerini dahil eden Beyşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.