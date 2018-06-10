Beyşehir Belediyesinin Mahalle İftarı Buluşmaları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ’Mahalle İftarı Programları’ kapsamında ilçeye bağlı Esence Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammet Zeren, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile partililerin de katıldığı iftar programında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. İftar programları ya da mahalle ziyaretleri çerçevesinde Ramazan ayında da ilçeye bağlı dış mahallelerde Beyşehirli hemşehrileriyle buluştuklarını vurgulayan Başkan Özaltun, “Her mahallemizi geziyoruz, her hemşehrimizle konuşuyoruz. Amacımız şu; gelişen büyüyen Türkiye’ye bir destek de siz verin diye yanınızdayız. İnşallah bu noktada Esence Mahallemiz geçmiş 5 seçimde vermiş olduğu desteği 6. seçim en önemli seçimimiz olan 24 Haziran’da da inşallah sonuna kadar verecek. Bundan eminiz. ‘İçme suyu’ dediniz, yaptık, ‘Yol, kilitli parke taşı’ dediniz yaptık. İnşallah bundan sonra da siz istemeye devam edin. Biz yapmaya devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek; 24 Haziran günü lütfen istikrarı bozmayın, büyüyen gelişen Türkiye’ye destek verin. Seçimde biliyorsunuz iki tane oy pusulası kullanılacak. Birisi cumhurbaşkanlığı, diğeri milletvekili seçimi için. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçilecek. Bunu diğer partiler de kabul ediyor. Ama şimdi bir oyun peşindeler. Diyorlar ki, ‘Milletvekilliğinde diğer partilere verin’. Şunu söylüyoruz, ’Bizim için milletvekili sayısı da önemli, cumhurbaşkanımızın seçilmesi de önemli’ İnşallah cumhurbaşkanımız yine Recep Tayyip Erdoğan olacak, milletvekili sayısında da büyük çoğunluğu siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle alacağımızdan eminiz. Bu vesile ile Kadir Gecemizi ve önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz ramazan bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammet Zeren ise, 24 Haziran seçimleri öncesinde listelerin açıklanmasıyla birlikte çalışmalara hız verdiklerini anlatarak, “O gün bugündür gece, gündüz, yağmur, çamur, sıcak demeden koşturuyoruz. Bu bağlamda biliyoruz ki, Esence Mahallesi, Beyşehir, Türkiye AK Partimize her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. Ama bize sahip çıkıyor diye de biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız. Müslümana durmak yakışmaz, her zaman daha iyisini hedeflememiz gerekiyor. AK Parti kadroları olarak dün ne yaptırsak, ertesi gün bir fazlasını yapmak zorundayız. Durmak yok, ufkumuz açık ve seçim çalışmalarımızı 15 milletvekili adayımız ve teşkilat kadrolarımızla beraber hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de hasleten destek rica ediyoruz. 24 Haziran seçimleri bizim için, Türkiye için çok önemli. 25 Haziran sabahı hiçbir şeyin telafisi yok, 25 Haziran sabahı ah vah etmenin de manası yok. Bugün elimizden ne geliyorsa, en fazlasını yapmak zorundayız. 24 saat yetmiyorsa, 25’inci saati bulacağız, 7 gün yetmiyorsa 8’inci günü bulacağız. Ama 24 Haziran akşamı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ümmet coğrafyasını sevince boğmak zorundayız” diye konuştu.