Beyşehir Belediyesinin sosyal alan çalışmaları sürüyor

Beyşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin en büyük ve en gözde parklarından göl kenarındaki Vuslat Parkı’na bünyesinde engelli tuvaleti ve bebek bakım odasının da yer aldığı modüler bir tuvalet montajının yapıldığı belirtilerek, “Vuslat Parkı’na halkımızın ücretsiz olarak istifadesine sunulmak üzere modüler sistem yeni tuvaletler kazandırmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bu sosyal alanımızdaki mevcut tuvaletler de yenilenerek bakım ve onarımdan geçirilmektedir” denildi.

İlçeye bağlı dış mahallelerde yürütülen çeşitli çalışmalar hakkında da bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Bu çerçevede, Gökçekuyu ve Yunuslar mahallelerinde belediye tarafından yapılan yeni şadırvan ve tuvaletlerin mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladığı belirtilerek, “Yine ilçemize bağlı dış mahallelerimizde bulunan mevcut şadırvan ve tuvaletlerin yanı sıra, düğün salonlarımızda bakım, onarım ve tadilattan geçirilmektedir. Beyşehir Belediyesi olarak amacımız bu tür halkımızın kullanımına açık sosyal alanlarımızda da ihtiyaçlar noktasında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek ve onların memnuniyetini kazanabilmektir. Bu doğrultuda gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımıza yön vermekteyiz” şeklinde konuştu.