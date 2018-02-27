Beyşehir Belediyesinin sosyal hizmet ve ikram aracı hizmette

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada; özel günler, cenaze hizmetleri ve belediyenin düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarda vatandaşlara soğuk, sıcak yiyecek ve içecek hizmeti vermek için kurum bünyesine dahil ettikleri sosyal hizmet ve mobil ikram aracını vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak, vatandaşların iyi gününde olduğu gibi acılı ve zor günlerinde de yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirten Özaltun, ikram aracının bu anlamda taziye evlerinde de önemli bir ihtiyacı yerine getirmeye başladığını ifade etti. Belediye olarak haftanın tatil günleri ve mesai dışı saatleri de dahil olmak üzere cenazesi olan ailelere verilen bazı hizmetlerle destek olmaya, acılarını paylaşmaya çalıştıklarını anlatan Özaltun, bu çerçevede vefat ederek ebediyete intikal eden kişinin ailesi ile irtibata geçerek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını öğrenen Beyşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerinden sorumlu görevlilerin, bu talepleri yerine getirmek için seferber olduğunu hatırlattı.

Özaltun, cenaze hizmetlerinin yerel yönetimlerin asli görevi olduğunu vurgulayarak, “Belediye olarak cenaze hizmetleri birimimiz 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlarımızın emrinde, hizmetindedir. Vatandaşlarımız anne ve babasını, çocuğunu veya çok sevdiği bir yakınını kaybedebilir. Böyle bir zamanda duyulan acı ve telaşla insanlarımız ne yapacağını bilemez bir hale gelebiliyor. Belediye olarak bu durumu göz önünde bulundurarak hem ailelerimizin acılarına ortak olmak, hem de kefen desteğinden, cenaze nakil işlemlerine varıncaya kadar pek çok hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Cenazesi olan ailelerimizin Belediyemize bu hizmetlerden istifade etmesi için ilgili birimimize bir telefon açarak irtibata geçmesi kafidir” diye konuştu.

"Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır"

Cenazesi olan ailelerin evlerinin önüne taziye çadırı kurulması, mezar kazılması için kepçe ve cenaze nakil aracı gönderilmesinin yanı sıra, cenazeye katılanları taşıyacak otobüs tahsis edilmesinin de verilen destekler arasında bulunduğunu aktaran Başkan Özaltun, “Cenazenin bulunduğu ilçe dışı şehirlere cenaze nakil aracının gönderilmesi, cenaze yıkama aracından istifade ettirilmesi, kılınan cenaze namazının ardından cami önüne toplanan vatandaşlarımızın defnedilecek mahalle mezarlığına taşınması için otobüs temini gibi hizmetleri de yerine getiriyoruz. İlgili birimimize gelen bir telefonla birlikte cenaze hizmetleri desteği hususunda harekete geçip vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Son olarak ise, bu hizmetlerle yetinmeyip cenaze hizmetlerinde de vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere çok amaçlı olarak kullanmak amacıyla bir mobil ikram aracını araç filomuza dahil ettik. Bir kamyonetimiz, yapılan yeni dizaynıyla içerisinde çay ocağı, lavabo ve mutfak dolayı da bulunan bir sosyal hizmet ve mobil ikram aracı haline dönüştürüldü. Giydirme çalışmasının tamamlanmasının ardından ise vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Zamanla da vatandaşlarımızdan bu hizmetlerimizle ilgili olumlu tepkiler almaya başladık. Bu aracımızla, yaşamın her alanında belediyemizin ikram hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına kadar götürmeyi hedefliyoruz. İlçemizde, kurum olarak ‘kimse kendisini yalnız, umutsuz ve çaresiz hissetmesin’ diye çalışıyoruz. İnsan onuruna yakışır bu tür sosyal hizmetlerimiz artarak devam edecek. Çünkü vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.