Beyşehir Demokrasi Şöleni sona erdi

Beyşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında gerçekleştirilen şölenin son gününde, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, kaside ve ilahiler seslendirildi. Programda üçlü sala da okunarak tüm şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi zaferi temalı marş, ezgi ve şiir dinletilerinin de yer aldığı program, 15 Temmuz destanı ve demokrasi zaferi belgesel gösterimi ile son buldu.