Beyşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi yükseltildi

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, hastane yatak kapasitesinin Sağlık Bakanlığı tarafından 150’den 215’e yükseltildiğini belirtti. Küçükbuzcu, “Yakın zamanda acil servis seviyemiz de 2.seviye düzeyine çıkarılacak ve 7 yataklı 2.basamak yoğun bakım ünitemiz de hizmete girecektir. Bu artışlarla mevcut kadromuz daha da güçlenerek daha iyi ve kaliteli hizmeti halkımızla buluşturacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Beyşehir’imize ve bölgemiz halkına hayırlı olsun” dedi.