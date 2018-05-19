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19 Mayıs 2018 17:05

Beyşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi yükseltildi

Konya’nın Beyşehir ilçesine kazandırılan yeni devlet hastanesinin yatak kapasitesinin 150’den 215’e yükseltildiği bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi yükseltildi

19 Mayıs 2018 17:05


Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, hastane yatak kapasitesinin Sağlık Bakanlığı tarafından 150’den 215’e yükseltildiğini belirtti. Küçükbuzcu, “Yakın zamanda acil servis seviyemiz de 2.seviye düzeyine çıkarılacak ve 7 yataklı 2.basamak yoğun bakım ünitemiz de hizmete girecektir. Bu artışlarla mevcut kadromuz daha da güçlenerek daha iyi ve kaliteli hizmeti halkımızla buluşturacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Beyşehir’imize ve bölgemiz halkına hayırlı olsun” dedi.




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