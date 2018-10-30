Beyşehir Ecdatla Buluşuyor programları sona erdi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin “Beyşehir Ecdatla Buluşuyor” programları kapsamında düzenlediği Çanakkale gezisi programları sona erdi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale gezilerinin son katılımcıları Huğlu ve Eylikler mahallesinde yaşayan kadınlar oldu. Mahalle muhtarlıklarından gelen talep üzerine Beyşehir Belediyesi tarafından Çanakkale'ye uğurlanan mahalle sakinleri, Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahin ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezdi, dualar okudu. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden katılımcılar, Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, meçhul asker anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi mekanları ziyaret ederek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını koruyan hatıralarını görme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak Eylül ayının ilk haftasında başlayan Çanakkale gezileriyle Eşrefoğlu'nun torunlarını Çanakkale'de şanlı ecdatla buluşturduklarını belirterek, gezinin son katılımcılarının ise Beyşehir'in dış mahalleleri olan Huğlu ve Eylikler Mahallesinde yaşayan hanımlar olduğunu belirti. Bu son ziyaret programlarıyla Çanakkale gezisi programlarını tamamladıklarını vurgulayan Özaltun, bu süreçte Beyşehir'de yaşayan toplumun birçok kesimini Çanakkale'de ecdatla buluşturduklarını söyledi. Özaltun, düzenledikleri gezilerle Beyşehir'den unutulmaz bir destanın yazıldığı Çanakkale'ye gönül bağını yeniden kurmayı amaçladıklarını belirterek, “Çanakkale gezisi programlarına talep gelen merkez ve dış mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, farklı yaş gruplarından hemşehrilerimizi, öğrencilerimizi, din görevlilerimizi, bedensel ve işitme engelli kardeşlerimizi, Beyşehir'in anneler grubunu, şehit aileleri ve gazilerimizi, mahalle muhtarlarımızı, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü üyesi fotoğraf severlerimizi dahil etmiştik. Huğlu ve Eylikler mahallemizde yaşayan hanım kardeşlerimizin de katılımıyla Çanakkale gezisi programlarına noktayı koyduk. Ancak, gezi programlarının tamamlanmasına rağmen hala bu gezilere katılmak istediğini belirten mahallelerimiz, vatandaşlarımız oldu. Onların da bu taleplerini geri çevirmek istemiyoruz. Beyşehirli vatandaşlarımıza düzenlediğimiz ve yaklaşık iki ay boyunca aralıksız olarak devam eden Çanakkale gezilerine gösterdiği yoğun ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.