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28 Aralık 2016 11:08

Beyşehir Gençlik Merkezi, özel harekatçı olmak isteyen gençlere kapılarını açtı

Beyşehir Gençlik Merkezi, özel harekatçı olmak isteyen gençlere kapılarını açtı

28 Aralık 2016 11:08

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, polis ve askerlik mesleğine girmeye hazırlanan gençlere destek vermek için kapılarını açtı.
Beyşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır yaptığı açıklamada, Beyşehir’de özel harekatçı polis olmak isteyen gençlere Gençlik Merkezi bünyesinde kurdukları parkurla hizmet verdiklerini söyledi. Bu yıl, yaklaşık 3 aydır sınavlara hazırlanan 200’e yakın gencin merkezde oluşturulan özel parkurda beden eğitim öğretmenleri ile birlikte, fiziki ve bedeni yeterliliklerini daha üst noktaya çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Bayındır, “Burada çalışan 16-26 yaş aralığındaki gençler, çalışmalara gruplar halinde katılıyor. Lisede ve yüksekokul ile fakültelerde öğrenim gören gençlerin yanı sıra, lise mezunu olup da özel harekatçı polis, polis ve askerlik mesleğine girmek isteyen gençler de bu hizmetimizden yararlanıyor. Bu yönde gelen talepleri karşılayarak, gençlerimizin bu sınavlarda başarılı olmaları için biz de destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah gönüllerindeki mesleği kazanırlar” dedi.
Beden eğitim öğretmeni Mahmut Çay ise, Gençlik Merkezi’nde gençleri polisliğe, özel harekatçı polis ve askeri sınavlar ile BESYO yetenek sınavlarına hazırladıklarını belirterek, “Özellikle hafta sonlarında gençlerimizi gruplar halinde oluşturduğumuz özel parkurumuzda çalıştırıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Çoğu severek geliyor, hayalindeki meslek için geliyorlar. Bu çalışma azimleri ise bizlere de şevk veriyor. Böyle gençleri gördükçe biz de bundan mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Gençlik merkezimizde genelde kondisyon çalışıyoruz, ardından çabuk kuvvet, dayanıklılık, esneklik çalışmasından sonra polis akademimizin belirlemiş olduğu parkuru kurarak, o yönde de çalıştırıyoruz. Her çalışma grubunun belli bir programı var. Özel harekata hazırlanan yaklaşık 200’e yakın öğrencimiz var. Liseye devam eden öğrencilerimiz de yaz döneminde sınavlar için şimdiden hazırlanıyorlar” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Murat Özaltun ise gençlik merkezini ziyaret ederek, sınavlara hazırlanan gençlere başarı temennisinde bulundu.



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