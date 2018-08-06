Beyşehir Göl Festivali Ahmet Şafak konseri ile sona erdi

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştiren festivalin son akşamında sevilen sanatçı Ahmet Şafak Beyşehirliler’le buluştu. Şafak, festival alanını hınca hınç dolduran Beyşehirliler’e parçalarını seslendirdi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programında sanatçı Ahmet Şafak’a fotoğrafının yer aldığı festival anısına yaptırılan özel bir tablo hediye etti. Şafak, “Hakikaten pek çok şehre insanlar giderler ve o şehirde şöyle bir şey vardır, buna slogan diyelim; ‘Bu şehrin suyunu içen buraya bir daha gelir.’ Beyşehir hakikaten muhteşem bir şehrimiz. Ben şehri iki şeyi ile değerlendiririm. Bir tarihi ile bir insanıyla Eğer insanı da tarih kokuyorsa, tarihi insanımızın yüzünde, hal ve hareketlerinde okuyabiliyorsanız o şehir hakikaten şehirdir. O şehir tek başına bir milleti temsil edebilir. Beyşehir’e gelin hoş gelin” sözleriyle Belediye Başkanı Özaltun’a teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, konuşmasında, sanatçı Şafak’ı daha önce dinlediklerini ancak sahnede birebir canlı olarak ilk kez görmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek, “Allah’ım inşallah bu meydanlardaki birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. Özaltun, Ahmet Şafak konseriyle sona erecek olan göl festivaline de değinerek, Beyşehir Belediyesi olarak birçok il ve ilçenin yapamayacağı dolu dolu geçen 10 gün süreli bir festivali Beyşehir’de gerçekleştirdiklerini belirtti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da, festivalin son gününde Beyşehirliler’in arasında olmaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek, sanatçı Şafak’a plaketini verdi. Festivalin kapanış programına katılan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da konser programında çıktığı sahnede Beyşehirliler’i selamlarken sanatçı Şafak’a bir plaket takdim etti. MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek ise konuşmasında, festival alanında yaşanan coşkunun bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konser programı öncesinde festivale katkı ve desteklerinden ötürü basın mensupları, sporcu, antrenör, organizasyonda emeği olan değişik kesimlerden isimlere teşekkür plaketleri Belediye Başkanı Murat Özaltun ve protokol tarafından verildi. Yine program öncesinde gerçekleştirilen ve akşamı renklendiren havai fişek gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.