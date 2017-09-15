Beyşehir Gölü adaları gezilerle tanıtılıyor

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ile işbirliği halinde göl üzerinde bulunan adaları tanıtabilmek için harekete geçti. Bu kapsamda, adalara ilk tur hafta sonu gölün en büyük tarihi adalarından olan Hacıakif Adası’na düzenlenecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, bundan sonra adaları ilçenin yerli ve yabancı ziyaretçileri ile doğaseverlere tanıtabilmek için daha çok sosyal etkinlik ve gezi programları düzenleyeceklerini söyledi. Beyşehir Belediyesi’nin, Beyşehir Kültür Turizm Derneği ile işbirliği halinde düzenleyeceği bu kapsamdaki ilk sosyal etkinlik ve turun Hacıakif Adası’na olacağını belirten Özaltun, “17 Eylül Pazar günü gezinti yatıyla düzenlenecek Hacıakif Adası etkinliğine, ilçe ve ilçe dışından da katılımcıların olduğu çok sayıda doğaseverin katılımını bekliyoruz. Etkinliğe katılımcı sayısını yatımızın sınırlı kapasitesi nedeniyle 80’le sınırlandırdık” dedi.

Beyşehir kent merkezindeki kıyıdan gezinti yatı ile hareket edilerek başlayacak turun Hacıakif Adası’nda noktalanacağını ve burada ise tarihi kalıntılar içerisinde ada içerisindeki Hacıakif Mağarası’na katılımcılar tarafından treekking yapılacağını belirten Özaltun, “Adaya ulaştıktan sonra burada toplamda 2 kilometre olan yürüyüşün ardından yüzme ve serbest gezi programı ile tanıtım etkinliğimiz gün boyu devam edecek. Dönüş yolculuğunda ise göl üzerindeki güzergahta bulunan diğer adalar görülerek tur tamamlanmış olacak. Amacımız, göl üzerinde bu tür sosyal etkinliklerin sayısını daha da artırarak, hem gölümüzü, hem de doğal güzelliklerini ve adalarımızı görmek isteyen tüm Beyşehir sevdalılarına tanıtabilmektir” diye konuştu.