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02 Ocak 2017 17:54

Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

02 Ocak 2017 17:54

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nün kıyı kesimleri kar yağışı sonrasında yeniden dondu.
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir Gölü, yağan kar yağışının ardından kıyılarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi Taşköprü önünde bulunan içi karla dolu balıkçı tekneleri ile kıyıdaki buzlar arasında mahsur kalan gezinti yatları ile birlikte sahilde görülmeye değer görüntüler ortaya çıktı. Beyşehir Gölü’nde kıyı kesimlerin donması ise balıkçıların büyük bölümünün av faaliyetlerine ara vermesine neden oldu. Göle kıyısı olan bazı yerleşim merkezlerinde yaşayan balıkçıların bazıları ise buzları kırarak zor şartlarda mesai yapmaya devam ediyor. Balıkçılar, buzlar arasında yüzlerce metre ilerledikten sonra açıklara ağlarını serdiği açık kesimlere ulaşabilirken, bu bölümdeki göl yüzeyindeki buz parçaları adeta kutupları andırıyor.
Beyşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin de ilçe merkezinde 70 santimi bulan kar yağışı nedeniyle göl kıyılarında ve köprü üzerinde kar temizliği mesaisi yürütüyor. Belediye Başkanı Murat Özaltun, kar yağışının bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürürken, yaz döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Beyşehir Gölü’ne de bereket getireceğini söyledi.



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