Beyşehir Gölü kıyısında anaokulu öğrencilerinden çevre temizliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beyşehir Belediyesinin de destekleriyle ortaklaşa yapılan programda, anaokulu öğrencileri 'Temiz çocuk, Temiz toplum, Temiz çevre' sloganıyla Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. Anaokulundan yaklaşık 20 minik öğrenci bölgede daha önce yetişkinler tarafından bırakılan atıkları temizledi. Temizlik esnasında öğretmenler minik çevrecilere çevre duyarlılığını arttırmak için bilgiler verdiler. Bu tür eğitimlerin sadece dersliklerde, sınıflarda ve kapalı binalarda yapılmadığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Düzenlenen bu etkinlik önemli bir etkinlik. Bizler sosyal sorumluluk projelerine destek verme konusunda belediye olarak özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın bu bilinç ile büyümesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizim gelecek nesilden beklentilerimiz çok yüksek ve bu beklentilerimizi yapılan etkinliklerle, davranışlarla yavrularımız boşa çıkarmıyor. Bu kapsamda çocuklarımız çok güzel eğitimler alıyor. Biz belediye olarak bu hususta, çocuklarımızın eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alabilecekleri merkezler oluşturmaya ve bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için elimizden ne gelirse yapmaya özen göstereceğiz. İnşallah gelecek nesiller ülkemiz için daha büyük inisiyatifler alacak ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Bizler de onlar için elimizden gelen en büyük gayretleri göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara çevre duyarlılığını küçük yaşlardan itibaren aşılamak için bu tarz bir çalışma yaptıklarını belirten okul müdürü Mustafa Demirci de, etkinliğe destek veren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti. Beyşehir Belediyesi projeye dahil olan anaokulu öğrencilerine, belediyenin yapmış olduğu Anne ve Çocuk Kulübünde sinema keyfi yaşatarak, çeşitli ikramlarda bulundu.