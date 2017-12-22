Beyşehir Gölü kıyısında yenilenen fitness park hizmette

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde Beyşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yeşil alan ve parkları, kullanıcılarının sportif amaçlı olarak da istifade edebilmesi amacıyla günümüzün modern ve yeni nesil fitness aletleri ile donattıklarını söyledi. İlçe Belediyesi olarak birçok mahalledeki parklara yeni fitness aletleri yerleştirirken, ömrünü tamamlayarak kullanım dışı kalanları ise yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Özaltun, Beyşehir kent merkezinin en büyük parklarından birisi olan, yılın her mevsimi ziyaretçi ilgisi çeken Vuslat Parkı’nda başlattıkları yeniden düzenleme ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalardan bir tanesinin de Beyşehir Gölü kıyısındaki Sky Park’ın (kaykay parkı) hemen yanında yer alan açık fitness alanı olduğunu belirten Özaltun, “Buradaki ışıklandırma sistemine sahip açık alanımızda bulunan ve uzun süredir kullanıldığı için atıl vaziyette kalan fitness aletlerini söküp yenileriyle değiştirmek suretiyle vatandaşlarımızın yeniden kullanımına sunduk. Buraya yerleştirdiğimiz 13 ekipman, kullanıcılarına günün dileyen saatinde hizmet veriyor. Şehrimizde daha çok hanımlarımızın ilgi gösterdiği fitness aletlerinden günümüzde artık her yaştan gencimiz ile yetişkinlerimizin de istifade ettiğini görüyoruz. Burada, bacak ve karın kaslarını çalıştıran, maraton yürüme ve vücut geliştirmeye katkısı olan, değişik sportif egzersizler yapmaya yarayan ekipmanlar yer alıyor. Sağlıklı bir yaşam için sportif faaliyetleri önemsiyoruz. O yüzden, vatandaşlarımızın sportif aktivitelerine destek olmak amacıyla yeşil alanlarımızı, parklarımızı fitness aletleriyle donatıyoruz, bundan sonra donatmaya da inşallah devam edeceğiz. Vuslat Parkı’ndaki açık fitness alanımızda vatandaşlarımızın kullanımına sunulan ekipmanların üzerinde nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler, yanlış ve doğru uygulamalar hakkında da çeşitli bilgiler yer alıyor. Burada yazılı olan bilgilerin okunarak kullanılması vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kullanımı adına da önemli olacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı yaşam sürmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.