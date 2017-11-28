Beyşehir Gölü Milli Parkı UDGP değerlendirme toplantısı

Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan “Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı” değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun toplantıda yaptığı konuşmada, Beyşehir Gölü Milli Parkı UDGP’nin hayata geçirilememesinden dolayı Beyşehir Gölü çevresindeki yerleşim merkezlerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntılara değindi. Planın onaylanıp devreye girmemesi nedeniyle yaşadıkları süreç ve bürokratik engellere dikkat çeken ve bölgede bir takım projelerin de bu yüzden hayata geçirilemediğine vurgu yapan Özaltun, Beyşehir’in çeşitli dinamiklerinin olduğundan söz etti. Turizm, sanayi ve tarımsal konularda dönemlerinde daha iyi noktalarda olan bir Beyşehir için mücadele verdiklerini anlatan Özaltun, özellikle turizm yatırımlarının önündeki bürokratik engeller ve sorunlara dikkat çekti. Beyşehir Belediyesi ile bazı kurumların da Beyşehir’de hayata geçirmek istediği bir takım proje ve hizmetler olduğunun altını çizen Özaltun, uzun devreli gelişim planının olmaması nedeniyle bunların devreye konulamadığını anlattı. Koruma kullanma dengesi gözetilerek bu bölgede yaşayan insanların taleplerine de kulak verilmesi gerektiğine konuşmasında dikkati çeken Özaltun, Beyşehir’e yatırım yapmak isteyen yatırımcının da önünün açılması gerektiğini vurguladı. Konya’nın denizi olarak nitelendirdikleri Beyşehir Gölü çevresine yatırım yapmak için 35 farklı kurumdan görüş alınmak zorunda olduğunu belirten Özaltun, bunun da büyük zaman kaybı yaşattığına dikkat çekerek, “Konya-Beyşehir, Beyşehir-Antalya yolunun tamamlanmasından ve hızlı trenden sonra burada bir insan sirkülasyonu olacak, bu insanların da sosyal donatılara ihtiyacı olacak. Bunların yapılması da kanunlar çerçevesinde kurumlardan alacağımız olumlu görüşler çerçevesinde olabilir. Bu konuda da inşallah bu uzun devreli gelişim planının bize faydalı olacağı kanaati içerisindeyim. Ben bu planla ilgili olarak ilgili kurumlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Beyşehir Gölü’nün gelecek kuşaklara aktarımı için etkin bir çevre politikasına ihtiyaç var”

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, Beyşehir Gölü’nün sürdürülebilir kullanımı ve gölün gelecek kuşaklara da aktarılması için etkin bir çevre politikasına ihtiyaç duyulduğu konusunun herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğunu vurgulayarak, “Eğer çevre tahribatının önüne geçilmezse, bu gölün kullanımı gelecekte mutlaka son bulacaktır. Diğer taraftan, halkın talepleri de göz önüne alınarak bu uzun devreli gelişim planıyla birlikte bu gölün korunması zarureti de ortadadır. Bunun için halkın talepleri doğrultusunda plan içinde halkın yararlanmasını kolaylaştırıcı strateji ve politikaların yer alması gerektiğini de düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ise, 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla milli park olarak ilan edilen Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda o tarihten bu yana birtakım yönetim biçimleri ve gelgitler içerisinde bir süreç yaşandığına işaret etti. Milli Parklar Kanunu ve yönetmeliklerinin halk arasında konuşulduğu gibi acizane tabirle her şeyi yasaklayan bir kanun olmadığını vurgulayan Şahin, “Sadece ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gereken ve bunlarla ilgili prosedürleri tamamlamamız gereken bir kanun. Biz eğer kendi ihtiyaçlarımızı ve orantılı ölçekte nasıl yapabileceğimiz ile ilgili kararları geliştirebiliyorsak hem bölgedeki ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz, hem de milli parkımızı en başta saydığımız ve sonra da izah ettiğimiz önemli özelliklerimizi ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabiliyoruz demektir. Bütün bileşke ve kaygı bu, plan da bu. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle, arkadaşlarla beraber ve sizlerin görüşlerinizi aldığımız, almaya devam edeceğimiz ve en nihayetinde de sizlerin katkısını almadan nihayetlendirmeyeceğimiz bir planlama çalışmasının değerlendirme toplantısını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışma ya da bu süreç, hem ilçelerimiz, hem ilimiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, Orman ve Su İşleri Konya 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ile ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.