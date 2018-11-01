Beyşehir Gölü sahil şeridi aydınlatıldı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Türkiyenin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahil şeridini ışıklandırma sistemiyle aydınlattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir kent merkezindeki göl sahilinin boydan boya kurulan ışıklandırma sistemiyle havanın karardığı saatlerde de aydınlatıldığını söyledi. Beyşehirli vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine harekete geçerek bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Özaltun, Öğretmenevi ile İçerişehir Mahallesindeki tarihi Hükumet Konağı arasında kalan 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin ışıklandırma sistemine kavuşturulduğunu ifade etti. Başkan Özaltun proje kapsamında kıyı şeridine bazı noktalarda 25 metre, bazı noktalarda ise 30'ar metre aralıklarla görsel tasarımıyla dikkat çeken 95 aydınlatma direği yerleştirildiğini vurguladı.

Başkan Özaltun, “6,5 metre yüksekliğinde dikilen direkler üzerinde kurulan aydınlatma sistemi ile Vuslat Parkı'na da kıyısı olan sahil bandını geceleri de ışıl ışıl ve aydınlık hale getirdik. Direklerdeki sistem hem göl tarafını hem de park tarafını ışıklandırırken, kıyı bandında oluşturduğumuz bisiklet ve yürüyüş yolunu kullanacak vatandaşlarımız için de önemli bir ihtiyaca cevap vermiş oldu. Benzer bir çalışmayı Vuslat Parkı'nda çocuk oyun gruplarının bulunduğu noktalarda da gerçekleştirdik. Bununla da yetinmeyerek Vuslat Parkı'nın akşam saatlerinde daha aydınlık olması için orta kesimindeki alanlarında projektörlü aydınlatma sistemini devreye koyabilmek için yeni bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Bu çalışmanın da yaklaşık iki hafta içerisinde hizmet vermesi planlanıyor. Vuslat Parkı'ndaki sahil şeridinde ve iç kesimlerde yürütülen aydınlatma sistemine yönelik çalışmalarla ziyaretçilerimizin bu alanlarda havanın karardığı akşam saatlerinde de güvenle ve gönül rahatlığıyla gezebilecekleri alanlar oluşturduk. Yeni konsept parklarımızda zaten yeterli ışıklandırma sistemi mevcut bulunuyor. Vatandaşlarımızın sahil şeridinin ve parkların akşam saatlerinde yeterince aydınlık olmadığına dair şikayetine de bu çalışmayla son vermiş bulunuyoruz. Benzer bir çalışmayı Jandarma Burnu mevkisi olarak bilinen güzergahta da bir süre önce gerçekleştirmiştik. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.