Beyşehir Gölü tamamen donarsa onlar da tatile çıkacaklar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kıyıları buz tutan gölde buzları kırarak avlanmaya çalışan balıkçılar, gölün tamamen donması halinde işlerine ara vermekten endişe ediyor.

Beyşehir’de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün kıyılarının buz tutmasına yol açtı. Son yağışlarla üzerine kar düşen kıyılardaki buz tabakası güzel görüntüler oluştururken, ava çıkan balıkçıların işini ise güçleştiriyor. Göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi’nde geçimini balıkçılıkla sağlayan Uğur Uyanık, Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutması nedeniyle balıkçıların çoğunluğunun faaliyetlerine ara verdiğini, kendileri gibi az sayıda avcının ise geçim derdinden dolayı buzlar altında avcılık yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Gölün buzla kaplanması ve zemheri ayı ile birlikte oluşan aşırı soğuklar nedeniyle avlanırken çok zorlandıklarını anlatan Uyanık, “Buz kalınlığının 10-15 santime çıktığı an işimizin bittiği andır; artık ne yapabiliriz. Arkadaşlarla toplanıp bir arada hoş muhabbet yapmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Buzda avlanmanın tehlikelerine de vurgu yapan Uyanık, bu yüzden her gün balık avına çıkarken ailesiyle vedalaştığını, küçük bebeğini ise öpmeden evden çıkmadığını anlattı. Soğukta gölün ortasında avlanmanın çok zor olduğunu, ellerini teknenin çalışan motor egzozundan çıkan dumanla ısıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Uyanık, “Şu an burada göl yüzeyinde gördüğünüz buz parçaları bizim kırdıklarımızın hafif rüzgardan dağılanları. Bu buzların teknenizi altından parçaladığını düşündüğünüzde yapacak hiçbir şeyiniz yok. Bir arkadaşın gelip size ulaşması 10-15 dakikasını alır ki, o zamana kadar zaten gitmişsinizdir” şeklinde konuştu.

Uyanık, kıyıları buzla kaplı gölde açıklara serdikleri ağlara fazla bir balık takılmadığını, o yüzden avcılığın zayıf geçtiğini de sözlerine ekledi.

Balıkçı İbrahim Erdoğan da, göl açıklarında tekne üzerinde zaman zaman türkü söyleyerek devam eden mesaisi esnasında zor doğa şartlarıyla mücadele vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Erdoğan, “Her tarafta buz kar var, maşallah bu sene de güzel kar yağdı. Kar kalınlığı 70-80 santim oldu. Kış şartlarında balıkçılık zor. Şu an kıyılar bayağı buzla kaplı, göl tamamen donar mı, şu şartlarda donacak gibi görünüyor. Geçimimizi balıkçılıktan sağlıyoruz. Donarsa herhalde 1, 1.5 ay gibi bir tatil yaparız” diye konuştu.